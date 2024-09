Calcio, Coppa Liguria. La prima ufficiale dell'Andora porta tre punti, decide Perrier contro la Golfo Dianese

La rete iniziale di Perrier ha rappresentato per l'Andora il miglior viatico per concludere il primo impegno stagionale di Coppa Liguria con i tre punti in tasca.

I biancoblu di Ghigliazza sono infatti riusciti a espugnare il campo della Golfodianese, rientrando dal "Marengo" con la porta di Rossi imbattuta.

L'Andora svetta quindi nel girone B, in attesa di conoscere il risultato di domenica prossima contro tra l'Oneglia (ultima avversasia in calendario) e la stessa Golfo Dianese.

GOLFODIANESE - ANDORA 0-1

Rete: 14' Perrier

Golfo Dianese: Cucuzza, Messaoud, Bandiera, Garibbo, Calvini (75' Bruna), Favale, Lanteri

(80' Tinkiano), Girimondo, Folco (59' Bertoli), Cabello, Mrahi.

Allenatore: Vindigni.



Andora: Rossi, Colavito, Quispe, Costamagna (76' Modesti), Morabito (46' Nardi), Delfino, Perrier, Pollio (50' Cavassa), De Boni (80' Botte), Carballo (70'Moro), Franco.

Allenatore: Ghigliazza.

Arbitro: Ghiso di Savona.