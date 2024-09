Calcio. Anche per Nicola Berti arriva la firma sul Muretto di Alassio

Nicola Berti, stella del calcio italiano, celebre soprattutto per la sua lunga carriera con l'Inter – con cui ha vinto lo scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA– e per il suo contributo alla Nazionale, vicecampione del mondo nel 1994, ha apposto ieri pomeriggio ad Alassio la sua firma per la piastrella a lui dedicata che verrà collocata sul Muretto. Lo storico monumento, nato nel 1953 e impreziosito, tra le numerose piastrelle autografate dai più grandi campioni dello sport, anche da quella raffigurante la maglia della Nazionale di Bearzot con le firme dei Campioni del Mondo del 1982, si arricchisce così di un altro importante tassello. Berti è stato accolto dal sindaco di Alassio Marco Melgrati, dal vice sindaco Angelo Galtieri e dalla signora Angela Berrino, che con dedizione porta avanti la tradizione del Muretto, ideato da suo padre Mario insieme a Ernest Hemingway.