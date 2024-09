Calcio, Uefa Regions Cup. La Liguria sbatte sul Rejika, saranno i croati a partecipare al Final Round

l sogno europeo della Rappresentativa Liguria si è infranto contro il cinismo di unaCroazia che ha capitalizzato al massimo le occasioni vincendo per 5-2 la terza e ultima gara dell’Intermediate Round della Uefa Regions’ Cup andata in scena allo stadio comunale di Chiavari (Ge). La squadra di Giuseppe Chiappucci non ha demeritato, gli episodi hanno fatto la differenza. La partita è stata bellissima, tanti gol e occasioni, entrambe le squadre hanno pensato più ad attaccare che a difendere. Il risultato di questa gara non deve offuscare quanto di buono ha fatto dalla Liguria in questo torneo. Due vittorie convincenti con Romania e Malta, una mentalità propositiva, una gran voglia di fare calcio con estrema correttezza. Tanto agonismo e spirito di sacrificio.

La terza e ultima partita dell’Intermediate Round è stata un concentrato di emozioni. I liguri erano costretti a vincere per passare il turno, ai croati bastava anche il pareggio. Un peso che non ha condizionato la Liguria. I calciatori dei campionati dilettantistici liguri non hanno chinato mai la testa dimostrando di avere tanto cuore. La Rappresentativa è partita fortissimo creando tanto ma prestando il fianco alla Croazia che tra il 14’ e il 36’ ha piazzato due colpi ferali. Ma i croati non hanno fatto i conti con la caparbietà della Liguria che nel giro di 7’ tra il 40’ e il 47’ ha rimesso in pari il risultato con le reti di Damonte e Travella entrambi al secondo gol nel torneo. Pronti via nella ripresa e la Croazia è tornata in vantaggio. La Liguria ha reagito ancora una volta dimostrando tanta voglia di lottare ma gli episodi sfortunati alla fine hanno fatto la differenza. La Rappresentativa italiana si è gettata in avanti alla ricerca del gol con generosità. I croati hanno sbandato ma in 7’ tra il 23’ e il 30’ hanno colpito altre due volte sfruttando gli spazi che la Liguria è stata costretta a concedere.

Essere stata sempre sotto durante tutto l’ultimo match del girone non ha intaccato l’autostima della Rappresentativa che ha continuato a tenere bene il campo provando ad impensierire la difesa croata fino all’ultimo istante. Con umiltà e caparbietà la selezione della Liguria ha continuato a crederci costringendo la Croazia a tenere alta la concentrazione fino al fischio finale. La Rappresentativa può comunque ritenersi soddisfatta per aver raccolto sei punti. Bella l’impressione che ha dato questa squadra assemblata in pochi raduni. In queste tre gare abbiamo visto un gruppo omogeneo in cui non ci sono state prime donne. Continua così il sortilegio per l’Italia della LND che dal 2013 non riesce ad accedere al turno finale.

Per capire lo spirito positivo della squadra bastano le parole del capitano Marco Borreani:”Nonostante il risultato abbiamo vissuto una bellissima esperienza. In poco tempo abbiamo creato un bel gruppo. Usciamo dal campo senza rimpianti, abbiamo dato tutto quello che avevamo”.

Parole che trovano riscontro nella valutazione finale del selezionatore Giuseppe Chiappucci:”I ragazzi sono stati stupendi, hanno interpretato al meglio la manifestazione, sempre concentrati, positivi e propositivi. Non era scontato arrivare fino all’ultimo match con la concreta possibilità di passare il turno. Ce la siamo giocata fino alla fine, possiamo ritenerci soddisfatti”.

Tutte le partite della Liguria sono disponibili on demand sul canale youtube della LND.

LIGURIA-RIJEKA 2-5

Liguria (4-4-2): Bartoletti; Zuppiroli, Borreani (Cap.), Baroni, Gottingi (6’st Guidotti); Damonte, Cicirello (40’st Latini), Bruzzone (36’st Lo Bue), Costa; Spano (1’st Macagno), Travella. A disp: Mondino, Calcagno, Sadiku. All: Chiappucci

Rijeka (4-2-3-1): Nicoletti; Dundovic, Prizmic (Cap.), Lagumdzija, Simic; Bogdanic (30’st M. Hodak), Znamenacek; Matkovic (40’st Burqaj), Ivetic (36’st Mendrila), Antanaskovic (1’st L. Hodak); Klenovsec (40’st Tobisch). A disp: Legac, Licul. All: Ivancic

Arbitro: Leibovitz (Israele)

Assistenti: Medina (Israele) e Sucur (Montenegro)

Quarto uomo: Savovic (Montenegro)

Reti: 14’pt Antanaskovic (R), 37’pt e 8’st Klenovsek (R), 40’pt Damonte (L), 47’pt Travella (L), 23’st Ivetic (R), 30’st Matkovic

Ammoniti: Travella, Gottingi, Damonte, Macagno (L), Matkovic, Znamenacek, L. Hodak (R)

Recupero: 3’ + 5’

GRUPPO 8: RISULTATI E CLASSIFICA

Martedì 17 Settembre

Rijeka-Malta 3-0

Romania-Liguria 0-5

Venerdì 20 Settembre

Rijeka-Romania 4-1

Liguria-Malta 1-0

Lunedì 23 Settembre

Liguria-Rijeka 2-5

Malta-Romania 0-3

Classifica: Rijeka 9 punti; Liguria 6; Romania 3; Malta 0