Giudice Sportivo, Promozione. Subito squalifiche a raffica, tre giornate a Facello, Crocilla e Sarpero

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 22/ 9/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 150,00
LEGINO 1910 per la condotta dei propri tifosi i quali nel corso del st rivolgevano al AA2 espressioni gravemente ingiuriose e di stampo discriminatorio.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:
FINO AL 17/10/2024
ARGIOLAS RINALDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
NATALE ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE
SARPERO CARLO
Alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava sul tdg e protestava nei confronti del
ddg, quindi, nell'intervallo rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (sanzione attenuata per la tenuità
dell'espressione).
AMMONIZIONE (I INFR)
CAO FABRIZIO (BUSALLA CALCIO)
PAGANO DANILO (CELLA 1956)
BRACALONI RICCARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ROSSETTI CRISTIANO (LITTLE CLUB JAMES)
PASTICCIO SIMONE (PANCHINA)
FLACHI FRANCESCO (PSM RAPALLO)
STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)
CARLETTI FABIO (SESTRESE BOR. 1919)
MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CARINO LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
Al 42 st, dopo aver commesso un fallo di gioco ed aver subìta la conseguente ammonizione, spintonava un avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.
D IMPORZANO ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
A palla lontana, colpiva volontariamente con un calcio un avversario, senza conseguenze lesive.
DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)
Al 45+3 st, con il pallone oramai lontano colpiva un avversario al polpaccio con un calcio, senza provocare conseguenze lesive.
CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)
Al 30' st, rivolgeva nei confronti della terna espressioni irriguardose (sanzione attenuata per la tenuità delle espressioni utilizzate).
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
Al 38' pt, a palla lontana, colpisce con una gomitata lo sterno di un giocatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA) RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)
REBAGLIATI DANILO (ALBISSOLE 1909)
BEN BELGACEM RACHED GIANLUCA (ARGENTINA ARMA)
MENDEZ VANEGAS JORGE JOMAR (ARGENTINA ARMA)
OWUSU ANSAH DERRICK (BUSALLA CALCIO)
REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)
ARATA GIACOMO (CALVARESE 1923)
DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
COPPOLA LORENZO (CANALETTO SEPOR)
LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)
PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)
BERTONI GABRIELE (CARCARESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
MORETTI LUCA (CARCARESE)
MATALONI DAVIDE (CELLA 1956)
ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
GUALBERTI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CANTONI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)
CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
GIGUET MARCO (FINALE)
MORAGLIO ALBERTO (FINALE)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
LAZRI ENRICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PANNONE ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)
DIELI AARON (FORZA E CORAGGIO)
FERRARI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)
BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CASTIGLIONE DAVIDE (LEGINO 1910)
CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)
DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)
MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)
PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)
SADIKU LEON (LEGINO 1910)
SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)
BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)
BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
BROSO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
CHAVES MONCADA MANUEL RUBEN (LITTLE CLUB JAMES)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
SIDDI GABRIELE (LITTLE CLUB JAMES)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
FAGANDINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)
CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)
DELGADO MARTIN IGNACIO (MILLESIMO CALCIO)
PIANA MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)
QUINONEZ PORTILLA PATRICIO JAVIER (NEW BRAGNO CALCIO)
RIZZO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)
COSTA ANDREA (PANCHINA)
GROPPO FABIO (PANCHINA)
BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)
CORCIULO LUCA (PONTELUNGO 1949)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)
ZAMBUTO SIMONE (PSM RAPALLO)
CASANOVA ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)
MARINO DAVIDE (SAMPIERDARENESE)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
CASAGRANDE MATTIA (SAN DESIDERIO)
CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)
MARTINOIA GIOVANNI LUIGI (SAN DESIDERIO)
OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)
AGOSTINI STEFANO (SESTRESE BOR. 1919)
GJOKA RAMADAN (SESTRESE BOR. 1919)
MORANDO NICOLA (SESTRESE BOR. 1919)
SARNO ALFREDO (SESTRESE BOR. 1919)
SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)
VALCAVI EMANUELE (SESTRESE BOR. 1919)
BASSO LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)
DI MARTINO SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)
BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)
PINTUS MARCO PIETRO (VALLESCRIVIA 2018)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
BERRUTI GIOVANNI (VENTIMIGLIACALCIO)
HADERBACHE MATTEO ENRICO (VENTIMIGLIACALCIO)
REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)