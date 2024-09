Calcio, Serie D. Cairese - Vado, a voi l'anticipo, la webcronaca dal Brin (LIVE)

CAIRESE - VADO 0-0

18' bell'azione della Cairese. Cross da una fascia all'altra di De Mori per Sassari, stacco potente, mira poco efficace

12' Vita - Alfiero - Gagliardi, cambia l'ordine degli interpreti, destro fuori misura del numero 10 rossoblu

8' Azione simile sul fronte opposto, perde palla Vita in fase di uscita, questa volta è Gueye a calciare in maniera imprecisa di mancino davanti a Bellocci

4' break di Mele in mediana, Gagliardi lancia Vita, bravo a servire subito Alfiero. Occasionissima per l'attaccante ex Fossano in leggero ritardo al momento della conclusione

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CAIRESE: Cerantola, Garbarino, De Mori, Boveri, Onkony, Castiglia, Sassari, Ngamba, Gueye, Federico, Turone.

A disposizione: Rizzo, Bellotti, Silvestri, Catalano, Vignaroli, Chiarlone, Floridia, Garcia, Kone.

Allenatore: Boschetto

VADO: Bellocci, Montesano, Bussaglia, Alfiero, Gagliardi, Vita, Diop, Abinckelet, Casazza, Venneri, Mele.

A disposizione: Sattatnino, Monteverde, Lora, Capra, Mameli, Corengia, Agostino, Donaggio, Di Matteo.

Allenatore: Cottafava

Arbitro: Spinelli di Cuneo