Pallanuoto, la Rari lotta ma Sabadell ne ha di più: i catalani passano 12-10 alla Zanelli

BPER RARI NANTES SAVONA - ASTRALPOOL CN SABADELL 10-12

0.00 Finisce qui, Sabadell batte Rari 12-10 nella gara inaugurale del gruppo D di Champions League. Prestazione comunque da applausi per i biancorossi, a far la differenza una qualità e una condizione (per quasi tutta la Rari l'ultima gara disputata è stata la finale scudetto, da quel momento praticamente solo allenamenti al contrario dei catalani che già hanno giocato un turno preliminare) migliori a favore della compagine ospite.

1.16 Gol di Perez, Sabadell blinda il colpaccio esterno.

1.29 Fallo di Merkulov che se ne va nel pozzetto. Time out prezioso per Sabadell.

1.54 Finisce la partita di Averka, ripartenza Rari e gol del -1 di Rizzo. C'è ancora un lumicino di speranza.

2.45 Niente da fare per Bruni, Sabadell riparte.

3.18 Rari che difende bene e recupera la sfera, pallone in avanti.

3.41 Figlioli! Orgoglio Rari fino alla fine!

3.55 Sabadell ipoteca la vittoria, Valera firma l'undicesimo centro ospite.

4.46 Beduina tanto improvvisa quanto micidiale di Barroso, torna a +2 il Sabadell.

5.00 Rigore per la Rari, fallo su Damonte. Merkulov non sbaglia, è -1!

5.19 La traversa tiene a galla i biancorossi, che ripartono verso la porta avversaria.

6.21 La Rari riesce a recuperare il pallone e ci riprova senza però concretizzare.

6.47 Lorrio! Altra grande parata, stavolta su Bruni.

7.20 Nicosia è attento, non cambia il parziale.

7.38 Fallo in attacco dei biancorossi, Sabadell parte all'attacco per allungare il vantaggio.

8.00 Parte forte la Rari, serve un gol subito.

Quarto tempo

0.00 Finisce anche il terzo tempo, proteste del pubblico di casa per un presunto rigore negato a Rizzo. Servirà un quarto tempo super per riprendere la partita.

0.54 Sabadell segna ancora, in gol Averka ma la Rari protesta chiedendo una irregolarità. Ammonito Angelini.

1.12 Damonte, è un piccolo capolavoro! Rari che torna a -1 con un colpo di classe dell'ex giocatore del Ferencvaros. Nel frattempo finisce la partita di Bonet.

1.56 Time out Rari che ripartirà con l'uomo in più nel tentativo di accorciare le distanze.

2.45 Allunga la squadra di Colet, gol di Perez. Poco prima il terzo fallo di Patchaliev e la fine della sua partita.

3.37 Time out chiamato dai catalani, che riprendono all'attacco ma senza trovare la porta.

4.14 Rete di Barroso, in doppia superiorità il numero 7 fa male ai ragazzi di Angelini.

4.51 Palo di Patchaliev, da posizione defilata non poteva fare di più il numero 11 di casa.

5.40 Pareggia Sabadell che con l'uomo in più, dopo aver colto un palo, trova il bersaglio grazie a Perez.

6.20 Occhione sfiora il gol, Lorrio ci mette le manone e dice no.

7.27 Erdelyi! Rari in vantaggio per la prima volta in questa partita! Ancora decisivo l'uomo in più per i biancorossi.

8.00 Inizia la terza frazione di gioco, c'è ancora la squadra di casa sul pallone.

Terzo tempo

0.00 Rari che attacca ma non riuscendo ad arrivare a concludere, si va all'intervallo lungo in perfetta parità.

0.24 Guidi! Letale sotto misura il numero 10 della Rari che sfrutta l'uomo in più!

1.16 Ci prova Figlioli, Lorrio c'è. Sabadell tiene il vantaggio.

2.18 Traversa di Merkulov! Savona vicina al pareggio sullo scadere dei 20 secondi.

2.48 Rari che paga dazio ancora una volta in inferiorità numerica, Brant Bowen non perdona.

4.13 Girata di Bruni, gran risposta di Lorrio. In vasca si stanno facendo notare due grandi portieri.

5.00 Difende alla grande la compagine savonese, Sabadell sbatte prima sul muro eretto dai ragazzi biancorossi e poi su un attento Nicosia.

6.40 Pareggia ancora la Rari, a segno Erdelyi con un gran numero!

7.01 Brant Bowen colpisce ancora, quarto gol ospite.

7.32 FIGLIOLI! Il pareggio della Rari, non poteva riprendere a giocare in maniera migliore la squadra di casa.

8.00 Riprende il gioco e Savona arriva nuovamente prima sul pallone, Rari a caccia del pareggio.

Secondo tempo

0.00 Chiude in attacco Savona, ma senza trovare il bersaglio: Lorrio fa buona guardia. Le difficoltà previste per i biancorossi si stanno concretizzando, ma Figlioli e compagni sono assolutamente in partita.

1.18 Sabadell attacca, Savona difende e riparte.

1.56 Gullotta! Rete savonese del giocatore giunto dal Catania in estate, assist di Figlioli e stavolta è la squadra di Angelini a sfuttare l'uomo in più.

2.31 Sabadell sfrutta la superiorità numerica e fa 3-1 con Averka, catalani partiti forte.

3.24 Bordata di Merkulov, para Lorrio.

3.55 Ancora Sabadell, Barroso trova la via del gol e riporta avanti i suoi.

4.56 Nicosia monumentale a chiudere su una conclusione ravvicinata dei catalani che sembrava già gol, la ribattuta da posizione defilata termina fuori. Esulta il numero 1 biancorosso!

5.32 Il pareggio della Rari! Figlioli firma il primo gol stagionale dei biancorossi!

5.49 Savona fatica a trovare spazi in questa prima frazione, Nicosia invece si dimostra subito in grande spolvero.

7.16 Vantaggio ospite, a segno Brant Bowen.

7.41 Fallo in attacco, Sabadell recupera la sfera.

8.00 Si parte è il primo pallone è della Rari!

Primo tempo

L'attesa è finalmente terminata: in una "Zanelli" vestita a festa inizia ufficialmente la stagione della Rari Nantes Savona con un esordio che segna anche il debutto in Champions League. I ragazzi allenati da Alberto Angelini scenderanno tra poco in vasca contro l'Astralpool CN Sabadell, in quella che si preannuncia una sfida in grado di segnare in maniera importante sin da subito il cammino nel Gruppo D della fase a gironi.