Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a sei giornate di squalifica nel girone A

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE C11
GARE DEL 6/10/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 PSM RAPALLO Per la condotta dei propri tifosi quali durante il primo tempo esplodevano alcuni petardi fuori dal tdg e due entro il terreno di gioco nonché scagliavano tre bottigliette d'acqua mezze piene, senza colpire nessuno, e nonostante i vari richiami da parte dei dirigenti ospitanti. Nel secondo tempo tali tifosi venivano fatti sgombrare. (sanzione attenuata per il fattivo intervento dei dirigenti).
Euro 100,00 FORZA E CORAGGIO Per la condotta dei propri tifosi i quali al 45+1 pt accendevano alcuni fumogeni e nei primi 33' del st rivolgevano espressioni ingiuriose alla terna.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE
FINO AL 5/12/2024
CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)
Al 40' st, rivolgeva al AA1 un'espressione irriguardosa e alla notifica del provvedimento di espulsione un'espressione gravemente irriguardosa.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE
FINO AL 24/10/2024 GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ALLENATORI
SQUALIFICA
PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017) 4 gare
Fuoriuscendo dall'area tecnica, s scontrava accidentalmente con un AA e gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa (infrazione rilevata da parte di un AA)
SQUALIFICA
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949) 1 gara
AMMONIZIONE (II INFR)
STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIGNOLI DAVIDE (FINALE)
BERETTA MATTEO (LEVANTO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
FERRARI MICHAEL (PONTELUNGO 1949)
Dalla panchina rivolgeva alla terna arbitrale un'espressione ingiuriosa, di stampo discriminatorio (sanzione aggravata, in quanto calciatore in panchina - infrazione rilevata da parte di un AA)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRUZZONE MARCO (SESTRESE BOR. 1919) (sanzione attenuata per la tenuta delle espressioni usate).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PIU GIACOMO (FINALE)
MOSCATELLI RICCARDO (LEGINO 1910)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MELEGAZZI FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)
GIGUET MARCO (FINALE)
SADIKU LEON (LEGINO 1910)
DELGADO MARTIN IGNACIO (MILLESIMO CALCIO)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
CUNEO SIMONE (CALVARESE 1923)
SAMBUCETI PAOLO (CAPERANESE 2015)
DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
MATALONI DAVIDE (CELLA 1956)
CANTONI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PASTORINO STEFANO (FINALE)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
ROSARIO FERMIN GERISON (FORZA E CORAGGIO)
DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)
SIDDI GABRIELE (LITTLE CLUB JAMES)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)
QUINONEZ PORTILLA PATRICIO J. (NEW BRAGNO CALCIO)
FARINAZZO MATTIA (PONTELUNGO 1949)
ANDRE DANIEL (SAN DESIDERIO)
GALLUCCIO DANIELE (SESTRESE BOR. 1919)
MORANDO NICOLA (SESTRESE BOR. 1919)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
DI MARTINO SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)
BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
ROTOLO CARMELO KEVIN (ARGENTINA ARMA)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
CARLINI MICHELE (CAPERANESE 2015)
CASANOVA ELIO (CELLA 1956)
GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)
GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MARTE ROSARIO NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)
NAZARENKO DANILO (FINALE)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MENAPACE THOMAS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BARTOLETTI CHRISTIAN (FORZA E CORAGGIO)
MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)
FAVARA DAVIDE (LEGINO 1910)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
BONGIORNI FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (MILLESIMO CALCIO)
GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
SATA GABRIEL (MILLESIMO CALCIO)
DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)
NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)
TURCO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)
BACIGALUPO GIACOMO (PANCHINA)
COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)
BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)
GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)
MAZZINO DAVIDE (PSM RAPALLO)
AMANDOLESI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
BANCHIERI EDOARDO (SAMPIERDARENESE)
CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)
GALLUCCIO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (SAMPIERDARENESE)
ALESSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)
SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)
VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
TOSCANO ALESSIO (SAN DESIDERIO)
RAVERA PIETRO (SUPERBA CALCIO 2017)
ZULIANI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
MELONI ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
FELICI GIORGIO (VENTIMIGLIACALCIO)
PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)