Calcio, Promozione. Domenica di confronti diretti per le squadre savonesi

E' uno strano gioco quello proposto dal calendario del girone A di Promozione per la quarta giornata di campionato.

Nonostante ci siano ben otto squadre savonesi, oggi tutte le partite saranno concentrate in quattro sfide interne al nostro comprensorio.

Andando in ordine di classifica si partirà dal Candido Corrent, con Carcarese e Ceriale replay della sfida di coppa conquistata dai biancoblu di Mambrin. La Carcarese però viaggia a punteggio pieno e vuole mantenere il passo per continuare a godersi la vetta solitaria.

A due punti dai valbormidesi di Battistel ci sono il Finale e il Millesimo: tappa al Ruffinengo contro un Legino in salute per i giallorossi finalesi, missione derby contro il Bragno invece per il team di mister Macchia.

Alle 15:00 fischio d'inizio al Riva per Pontelungo - Albissole, due realtà fresche ma già solide nel raggruppamento ponentino.

Il programma