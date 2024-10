Tre gol e tre punti per il Multedo che, nella serata del Ruffinengo, è riuscito a superare 3-1 la Spotornese.

Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: quelle granata con Bellicchi, Bisio e Donato. Nel recupero il gol della bandiera biancazzurro realizzato da La Piana.

Nel pomeriggio 2-2 per la capolista capolista Campese in casa della Bolzanetese, con i verdi agganciati in vetta dal Masone (2-1 in rimonta sull'Old Boys Rensen).

Vittoria larga in fine per L'Olimpic: 3-0 alla Rossiglionese.