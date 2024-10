Era atteso per la giornata odierna il provvedimento degli organi di giustizia sportiva in merito alla rinuncia da parte dell'Albenga Juniores contro l'Asti.

Mister Massa e i giovani bianconeri sono stati infatti dirottati in Prima Squadra per poter scendere in campo contro il Novaromentin.

Al club ingauno sonostati comminati 1500 euro di multa, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica nella classifica del Campionato Under 19.

La nuova graduatoria.