Pallanuoto, pioggia di sanzioni dopo Savona - Pro Recco: due giornate a Rocchi e Rizzo, sospensione fino al 9 novembre per Gervasio

Erano attese e contribuiranno a mantenere vive le polemiche dopo l’infuocato tra Rari Nantes Savona e Pro Recco. Parliamo delle sanzioni disciplinari seguenti a quanto avvenuto alla Zanelli sabato scorso.

In linea con il regolamento, sono state comminate due giornate di squalifica ai giocatori savonesi Niccolò Rocchi e Valerio Rizzo, entrambi espulsi per gioco violento durante il match. Oltre alla sospensione, la società biancorossa dovrà pagare una multa: 250 euro per Rocchi e 500 euro per Rizzo, che risultava recidivo.

Situazione diversa per Pietro Figlioli e per il recchellino Francesco Di Fulvio, espulsi per reciproche scorrettezze. Per loro è stata prevista solo un’ammonizione, così come per il portiere della Rari Nicolò Da Rold, espulso per proteste.

Le sanzioni più pesanti, tuttavia, sono arrivate per i dirigenti del Savona: Franco Bigatti, allontanato dalla panchina, è stato inibito fino al 25 ottobre, mentre il vicepresidente e direttore sportivo Giuseppe Gervasio è stato sanzionato fino al 9 novembre per aver tenuto un "comportamento ingiurioso e offensivo" nei confronti degli arbitri e del delegato di gara, come riportato dal comunicato ufficiale della federazione.