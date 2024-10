Vela. Torna il campionato invernale del Ponente, partenza fissata il 3 novembre

1^ giornata domenica 03/11/2024 e 10^ giornata sabato 22/02/2025 - Briefing e Presentazione del libro di Roberto Avanzino, dedicato alla cucina in barca a vela, il 2 novembre 2024 - Premiazione domenica 23/02/2025.

Fervono i preparativi per la 34ª edizione del Campionato Invernale del Ponente di Vela di Altura, organizzato dal Comitato dei Circoli Nautici del Ponente, formato da Club Nautico Celle, LNI Savona e Varazze Club Nautico. Tutti gli armatori sono invitati ad iscriversi per partecipare ad un'emozionante competizione tecnica tra il golfo di Celle Ligure e il golfo di Varazze, in un Campionato che vanta ben 34 anni di storia.

. Briefing e Presentazione:

La cerimonia di apertura si terrà presso la discoteca Aegua, il 2 novembre 2024, dove alle ore 16:00 si sarà la presentazione del libro di Roberto Avanzino "Un lavello, un coltello, un fornello, manuale di cambusa e cucina di bordo", dedicato alla cucina in barca a vela e alle 17:30 il Briefing tecnico degli equipaggi. Ricordiamo che al briefing è richiesta la presenza di almeno un membro dell’equipaggio.

. Rinfresco:

A seguire, sarà offerto, da Monolith e dal Comitato, un rinfresco di benvenuto a tutti i partecipanti. Non perdete l'occasione di socializzare con altri appassionati di vela.

. Calendario delle Regate:

Il campionato si svolgerà in 10 giornate con prove tecniche e costiere, per un massimo di 20 prove complessive. Vi informiamo che a modifica di quanto annunciato nel bando di regata, per motivi indipendenti dall’Organizzazione la prova prevista per domenica 1 dicembre 2024, si terrà domenica 26 gennaio 2025.

Ecco le date da segnare con inizio alle ore 10:30:

- 1^ giornata: domenica 03/11/2024,

- 2^ giornata: sabato 23/11/2024,

- 3^ giornata: domenica 24/11/2024,

- 4^ giornata: sabato 30/11/2024,

- 5^ giornata: sabato 11/01/2025,

- 6^ giornata: domenica 12/01/2025,

- 7^ giornata: domenica 26/01/2025,

- 8^ giornata: sabato 01/02/2025,

- 9^ giornata: domenica 02/02/2025,

- 10^ giornata: sabato 22/02/2025,

- Premiazione: domenica 23/02/2025.