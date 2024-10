Serie D, Imperia ancora sconfitta. Il dg Scuffi: "Buttu non è assolutamente in discussione"

L'Imperia scivola al penultimo posto del Girone A di Serie D dopo la quarta sconfitta consecutiva per mano del Novaromentin, che passa 2-1 al "Ciccione". Ma si tiene comunque la prestazione, e soprattutto si tiene stretta Pietro Buttu.

Ecco l'analisi del dg Matthew Scuffi: "Abbiamo perso contro una grande squadra, ma disputando un'ottima prestazione anche al netto del momento complicato dal punto di vista delle assenze." "

Abbiamo anche creato delle buone occasioni quando ci siamo trovati in inferiorità numerica, e a mio avviso ci manca un rigore per un fallo netto su Scalzi. La classifica e i numeri non sono dalla nostra parte, ma nonostante questo, e vedendo la partita fatta ieri, non abbiamo mai pensato per un solo attimo di mettere in discussione l'allenatore. Buttu è una figura centrale, e tutto l'ambiente è coeso anche attorno a lui. Vorrei spegnere sul nascere qualsiasi voce che possa mettere in discussione la sua posizione".

Una sconfitta, dunque, che, secondo la società di piazza d'Armi, lascia strascichi solamente a livello di classifica, pur tenendo conto che di tempo a disposizione ancora ce n'è e non poco.

Buttu, per la Triade che rimane salda al suo posto, nonostante le contestazioni in particolare nei confronti di Daniele Ciccione e gli annunci di dimissioni irrevocabili da parte del presidente Fabrizio Gramondo ai quali non sono seguiti fatti, dunque, al momento non si tocca.

Sarà lui come sempre a preparare la sfida di domenica prossima in casa della Lavagnese.