Calcio. Il Savona respira e passa a Rossiglione, vincono anche Multedo e Bolzanetese

Torna alla vittoria il Savona. I biancoblu hanno espugnato 2-0 il campo di Rossiglione con il penalty di Salis e il raddoppio di Cherkez a inizio ripresa.

I biancoblu salgono quindi a quota dodici, in attesa delle sfide di domani e dei recuperi.

Sugli altri campi, in attesa di Old Boys Rensen - Olimpic, vittoria allo scadere per il Multedo sullo Sciarbo & Cogo e della Bolzanetese sul Pegli Lido.



ROSSIGLIONESE - SAVONA 0-2

Rossiglionese: Branda Amiri, Tosonotti, Pastorino A, Sorbara, Bahiti, N. Pastorino, Sciutto, Oddone, Boccia, Lecini.

A disposizione: Ben Ayech, Leveratto, Maccio, Persico, Laguna, Gesualdi, Chillè, Nnanna.

Allenatore: Nervi



Savona: Bova, Colombo, Incorvaia, Mata, Garbini, Gaggero, Romano, Cherchez, Doci, Salis, Briano.

A disposizione: Fois, Apicella, Bruzzone, Esposito, Merica, Signori, Uruci, Berruti, Fancellu.

Allenatore: Cola

Arbitro: Di Maria di Chiavari