E terminata l'avventura all'Imperia per il centrocampista Antonio Corsini e per Badara Diagne, ex esterno tra le altre di Derthona e Albenga.

La ratifica societaria è arrivata oggi pomeriggio attraverso una nota:

"Comunichiamo l'interruzione del rapporto con i calciatori Antonio Corsini e Badara Diagne, ai quali va il nostro sentito ringraziamento per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata, nonché il nostro miglior augurio per il prosieguo delle loro rispettive carriere agonistiche"