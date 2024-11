L'annuncio:

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare l'accordo di collaborazione tecnica con l'U.C. Sampdoria e il proprio ingresso nel progetto Next Generation Sampdoria.

L'iniziativa, che coinvolgerà tutto il settore giovanile, rappresenta una straordinaria occasione di crescita per la società, per i nostri ragazzi e per tutto lo staff tecnico.

Ulteriori dettagli sull'accordo verranno svelati prossimamente nel corso di un incontro alla presenza dei responsabili del progetto".