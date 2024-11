Giudice Sportivo, Eccellenza. Il Pietra Ligure perde Sogno per tre turni, tre giocatori entrano in diffida

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 17/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

AMIRANTE SALVATORE (ANGELO BAIARDO)

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SOGNO SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

Al 45+2 st, a gioco fermo colpiva un avversario con un pugno senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (PRAESE 1945)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PORTACCIO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLTEDO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MARRALE GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GUIFFREY MATIAS EZEQUIEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DORNO FABIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (II INFR)

BAGNATO FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

CAMPANER LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

IOFRIDA LORENZO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

PACCAGNINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

COSMI ALEXANDRE ALFRE (PRAESE 1945)

MACAGNO MANUELE (SAN FRANCESCO LOANO)

OXHALLARI ARDIT (SAN FRANCESCO LOANO)

DOTTO LORENZO (SERRA RICCO 1971)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MARCHINI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SBOLGI TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FABBRUCCI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

CAMPELLI MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)

CHIARABINI MIRKO (SERRA RICCO 1971)

GARIBALDI DIEGO (TAGGIA)

FORNARO ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)