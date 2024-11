Possibili criticità per le tribune del Bacigalupo, presto nuove analisi sull'intero impianto

Lo stato delle tribune del Bacigalupo preoccupa l'amministrazione comunale di Savona, che ha disposto controlli accurati per verificarne le condizioni. Sarà la C.D.S. Controlli e Diagnostica Strutturale di Vado ad occuparsi delle indagini diagnostiche e strutturali della parte sia est che Ovest dell'impianto di Va Cadorna.

Nei mesi scorsi Palazzo Sisto aveva affidato all'ingegnere Alberto Patrone l'incarico per il rinnovo del certificato di idoneità statica dell'intera struttura.

Visto lo stato delle tribune si sono però resi necessari ulteriori approfondimenti. "Nel corso delle verifiche strutturali condotte dall’ingegnere incaricato – spiega il Comune - è emersa la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti tecnici mirati alla valutazione dello stato di conservazione e della sicurezza delle gradinate del campo sportivo. Tale esigenza scaturisce dalla rilevazione di potenziali criticità che richiedono un'analisi diagnostica dettagliata e puntuale, in linea con i principi della normativa tecnica vigente e le best practice in ambito strutturale".

I test di indagine videoscopica sulla gradinata Ovest avranno come funzione quella di fare una mappatura stratigrafica, identificare la tipologia dei materiali di costruzione e rilevare eventuali fenomeni di degrado, come fessurazioni, distacchi o corrosione.

Alla gradinata Est, oltre all'indagine videoscopica saranno fatti prelievi di carote di calcestruzzo, prove di compressione di e carbostazione (un fenomeno che indebolisce il calcestruzzo).

Tramite questi test sarà possibile ottenere una diagnosi accurata dello stato delle strutture per eventuali interventi.