Resta in una fase di convalescenza l'Asti. Il cambio in panchina con l'approdo al Censin Bosia di Sandro Siciliano, ex tecnico del Savona, non ha portato punti nel carniere dei galletti.

Lo stesso allenatore ha confermato la necessità di ritrovare smalto e fiducia nei prossimi appuntamenti, confermando al contempo il buon momento di forma che sta attraversando la Cairese, brava a trovare il gol del vantaggio a fine match con Ngamba.