Pugilato, Francesco Zambarino passa alla Scuderia Pro Rossetto Boxe

Francesco Zambarino, il talentuoso pugile di Pietra Ligure, compie un altro passo importante nella sua carriera. "Bombardino", come è soprannominato sul ring, è ufficialmente entrato a far parte della Scuderia Pro Rossetto Boxe. Ad annunciare la novità è stata la stessa Rossetto Boxe attraverso i social: "Con determinazione, talento e grinta, siamo certi che ci regalerà grandi emozioni sul ring. Benvenuto in famiglia Zamba!".

Il debutto ufficiale del pugile classe 2000 sotto la guida del suo nuovo allenatore, Simone Rossetto, avverrà il 9 marzo, nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo. Zambarino affronterà Mark Anthony Zuccaro, una sfida che il pugile sta preparando con grande impegno: "Mi ci sto mettendo d’impegno con allenamenti anche due volte al giorno per presentare la migliore versione di me a Sanremo. Sarà un nuovo inizio e voglio che questo 2025 prospetti sorprese".

La decisione di unirsi alla Rossetto Boxe arriva dopo la separazione dal suo storico allenatore Marco Nocentini, dovuta a problematiche logistiche e familiari: "Stiamo costruendo un Bombardino 2.0, unendo tutto ciò che mi ha insegnato Nocentini - ha spiegato Zambarino - Io cercherò di combattere il più possibile quest’anno, nonostante le difficoltà nel trovare un equilibrio tra il lavoro al ristorante e gli allenamenti". Sotto la guida di Simone Rossetto, il giovane pugile appare ottimista e determinato: "Mi sto trovando veramente molto bene sia dal punto di vista tecnico che umano".

L’obiettivo per Francesco Zambarino è dunque quello di trasformare il 2025 nell’anno della svolta per la sua carriera.