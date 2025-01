Pallanuoto. R.N. Savona in crescita con l'Olympic Roma, Nicosia: "Ci sta non brillare in questo periodo, con la Pro Recco per consolidare i nostri punti di forza"

Gianmarco Nicosia, portiere della Rari Nantes Savona, vede il bicchiere mezzo pieno dopo il successo per 15-9 dei biancorossi sull'Olympic Roma.

Il numero uno del team savonese ha analizzato la gara sottolineando il valore dei capitolini, recentemente rinforzati da importanti innesti come il montenegrino Vidovic e il centroboa Leporale, soffermandosi sul momento della sua squadra: "Veniamo da settimane un po' claudicanti, anche di carico di lavoro in allenamento perché comunque non siamo nemmeno a metà stagione: abbiamo approfittato di questo periodo per ricaricare le batterie e quindi ci sta che magari non si brilli nella maggior parte delle situazioni. Sono contento che comunque, come si è visto nel quarto tempo, siamo usciti. C'è stata una costanza fino alla fine, quindi sono contento della squadra. Ci sta limare, ci sta prendere qualche gol in più in questo momento, magari da analizzare in futuro per partite più importanti".

Partite importanti, come quella di sabato prossimo alla Sciorba contro la Pro Recco: "Ci stiamo preparando, ma comunque non sarà una vera e propria finale - ha spiegato ancora Nicosia - sarà un passo in avanti, mi auguro, per la nostra solidità di squadra, di gruppo. Mi aspetto una bella partita, il risultato in questo momento non è la cosa più importante: la cosa più importante è riconoscere i nostri punti di forza e portarli al più alto livello possibile".