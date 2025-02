In casa Ceriale si percepiva un'evidente delusione dopo la sconfitta maturata al 90' contro la Carcarese.

Il direttore sportivo Franco Villa ha ribadito la soddisfazione della società per il percorso di tutto il gruppo guidato da Marco Mambrin, tanto che anche una giornata amara come quella odierna potrà rivelarsi utile a livello di esperienza per i giovani giocatori cerialesi.