Calcio. Savona ospita il Workshop "Come coltivare il talento nel calcio giovanile"

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 18:30, nella cornice della Sala Lelio Speranza di Sport e Salute in via Montenotte 2 a Savona, un importante workshop dedicato al tema "Come coltivare il talento nel calcio giovanile". L'evento, patrocinato dalla Città di Savona, ANSMeS, CONI e Libertas, si propone come un momento di riflessione, analisi e condivisione di indicazioni operative per tutti coloro che operano nel settore.

Il workshop è specificamente rivolto a formatori, istruttori, tecnici e osservatori attivi nel movimento calcistico giovanile, sia a livello dilettantistico che professionistico. L'obiettivo è fornire strumenti e spunti per riconoscere e far crescere al meglio le potenzialità dei giovani calciatori.

Ad animare la discussione sarà un panel di relatori ben conosciuti all'interno del panorama calcistico locale e non solo: