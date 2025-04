Calcio. Andora, con la Virtus Sanremo una vittoria all'ultimo respiro. Fanelli: "Bravi a crederci fino alla fine"

Colpo dell'Andora sul campo della Virtus Sanremo nell'ultimo turno del girone A di Prima Categoria. Vittoria in trasferta per il team andorese, guidato in panchina ancora da Sergio Fanelli complice la squalifica di mister Fabio Ghigliazza.

"È stata una domenica positiva per quanto riguarda il risultato - ha commentato il tecnico ai canali social del club - non abbiamo fatto un buon primo tempo, ma siamo stati fortunati a trovare il gol allo scadere della prima frazione. Questo ci ha dato un po' di tranquillità in più per analizzare insieme la situazione e capire dove dovevamo migliorare".

"Il secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio e siamo stati bravi a crederci fino alla fine, trovando l'azione che ci ha portato al rigore" ha concluso Fanelli.