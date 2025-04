Il 19 aprile scatta la "Coppa Città di Alassio Spring Cup": un festival del calcio giovanile

Dal 19 aprile al 25 maggio, la città del Muretto, con la Coppa Città di Alassio Spring Cup allo Stadio Ferrando, si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico ideale per il “festival del calcio giovanile”, dedicato alle categorie dai Piccoli Amici agli Esordienti.

Un evento imperdibile per giovani calciatori e le loro famiglie, che potranno vivere l’emozione di un torneo calcistico giovanile e al contempo godere delle meraviglie della Baia del Sole.

Anche quest’anno, come già avvenuto durante la Winter Cup, uno spazio speciale sarà riservato al calcio femminile. Il 3 e 4 maggio sarà infatti dedicato alle categorie Esordienti e Pulcine, con l’obiettivo di continuare a promuovere e sostenere il movimento calcistico femminile, sempre più centrale nel panorama sportivo.

L’evento è organizzato dalla Baia Alassio Auxilium e Gesco, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, e rappresenta un appuntamento che richiama ogni anno centinaia di giovani atleti e famiglie. Un’occasione unica non solo per vivere il calcio, ma anche per scoprire le bellezze della riviera ligure.

“La collaborazione con bar, ristoranti e strutture ricettive locali - spiegano gli organizzatori - ci consente di offrire tariffe agevolate e regalare ai ragazzi un’esperienza indimenticabile. Inoltre, permette ai nostri tesserati di confrontarsi con coetanei provenienti da realtà calcistiche differenti, favorendo la crescita sportiva e personale. Un’occasione per celebrare il calcio giovanile in un contesto unico, dove lo sport e il relax si incontrano, offrendo esperienze indimenticabili per grandi e piccoli”.

“La Coppa Città di Alassio Spring Cup – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - è un appuntamento che ogni anno arricchisce la nostra città con un evento di cui siamo orgogliosi, che valorizza il talento dei più giovani, promuove il valore dello sport e offre un’importante occasione di confronto e di crescita. Un sentito ringraziamento a Baia Alassio Auxilium, alla società partecipata Gesco e a tutte le realtà e le persone coinvolte in questa splendida manifestazione”.