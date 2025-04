Calcio serie D, per l'Imperia boccata d’ossigeno a Cairo. Scuffi: "Vittoria pesante"

Una vittoria che vale come una stupenda boccata d'ossigeno che dalle parti di Imperia mancava da un po'. Per la precisione dal 9 febbraio scorso, con il 4-1 casalingo rifilato all'Asti.

La vittoria nella tana della Cairese vale tantissimo, soprattutto la fine di un periodo nero, come sottolinea a caldo al termine del match il direttore generale Matthew Scuffi: "Si è rivista la vera Imperia. In realtà non da oggi, ma erano tre partite (Chisola, Gozzano e Bra) che la prestazione non era mai mancata. Ci era mancato quel pizzico di fortuna che oggi probabilmente abbiamo anche avuto. Ma è stata una partita in totale controllo, in cui la Cairese si è resa pericolosa solamente dopo il nostro secondo gol".

"Sarebbe anche ingeneroso dire - sottolinea Scuffi - che i ragazzi siano tornati sul pezzo, perchè in realtà lo sono sempre stati, solo che solo nelle ultime tre gare hanno ritrovato quelle energie fisiche e mentali che si erano un po' perse. Percentuali di salvezza diretta? Ad oggi è ancora difficile farne, bisogna solo pensare di fare un'ultima grande partita, e dopo il fischio finale contro la Vogherese faremo i conti".

"Anche oggi come durante tutto il campionato i nostri tifosi sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Eravamo a Cairo ma sembrava di essere a Imperia. E di questo dobbiamo solo ringraziarli"

Con questo risultato si avvicina il mantenimento della categoria, che potrebbe sbloccare qualcosa in merito alle questioni societarie. A tal proposito, questo il commento del dg nerazzurro: "È una cosa da cui mi sono defilato. Ho fatto i miei passi tempo fa, facendo incontrare chi di dovere. Ora è tutto in mano a dei professionisti. Ho letto anche io che la permanenza in Serie D sarebbe una di quelle condizioni per portare avanti le trattative".