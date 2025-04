Badalucco restituisce la visita a Draguignan: sabato e domenica prossimi i giovani calciatori 'bauchegni' in Francia

Si consolida il gemellaggio tra il Badalucco 2009 e la compagine francese del Draguignan. Il 26 ed il 27 aprile prossimi i piccoli bauchegni, tra i sei ed i dieci anni, accompagnati dai loro genitori e dai vertici della società calcistica, saranno in visita ai loro pari età della località francese.

“Abbiamo dovuto mantenere l’appuntamento, nonostante il lutto per Papa Francesco, perché era già tutto prenotato da tempo, pullman ed albergo – spiega il capo gruppo Giampiero Boeri, segretario del sodalizio – La nostra comitiva sarà composta da quindici bambini e diciassette adulti. Sarà con noi, alla sua prima uscita ufficiale, anche il nuovo presidente Roberto Oliva, ma a portare in campo i bambini ci penseranno i due allenatori Lorenzo Bianchi e Maurizio Donzella”. Com’è consuetudine nelle iniziative del Badalucco 2009 la parte sportiva è solo un aspetto dell’iniziativa, che mira nell’insieme a stabilire relazioni amichevoli tra italiani e francesi.

“L’arrivo a Draguignan è previsto per le 11 circa. Subito dopo i convenevoli di rito faremo scendere in campo i bambini di entrambe le squadre – dice Boeri – prima ci saranno un paio di partitelle di quindici minuti ciascuna, con i rispettivi colori, seguirà un’esibizione di calci di rigore ed infine i bambini si mischieranno per una partita finale senza colori. Quindi tutti a pranzo, nel ristorante a bordo campo, preparato dai nostri amici francesi. Ma il dessert lo offriremo a tutti noi. Porteremo in tavola la famosa focaccia dolce di Badalucco”

A fare gli onori di casa sarà Bernard Hyvernat, presidente dello Sporting Club di Draguignan, che già aveva guidato la compagine francese a Badalucco a fine giugno dello scorso anno. L’incontro era nato per caso, consultando il sito dei Borghi più belli d’Italia, in cui era stato inserito, da qualche mese, Badalucco. Dalla visita nacque un gemellaggio che ora si rafforza anche sul piano culturale. Draguignan, nell’entroterra del dipartimento del Var, a pochi chilometri da Saint Tropez, è un grosso centro, a 181 metri sul livello del mare, di oltre 37 mila abitanti che ha avuto, rispetto al 1962, il raddoppio della popolazione. La città, sede di sottoprefettura, vanta un bellissimo centro storico di origine medievale, su cui svetta la celebre torre dell’orologio, con pregevole museo e un artistico palazzo vescovile.

La visita pomeridiana al centro storico, concluderà la giornata, quindi il gruppo degli italiani si trasferirà all’albergo “Col de L’Ange” per la notte. Domenica il programma prevede un tour nelle gole del vicinissimo parco regionale naturale du Verdon, un sito, con laghetti incantevoli, ricco di specie vegetali e animali endemiche (rapaci e pesci lacustri), che ha più di un milione di visitatori l’anno. Quindi è previsto il rientro in serata a Badalucco.