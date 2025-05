Pallacanestro Alassio. Una settimana intensa con vista playoff

Finiscono una buona stagione le squadre senior maschili e femminili, ma molte giovanili sono ancora in ballo. Ecco nel dettaglio come è andata la settimana:



DR2

Chiudiamo con una bella vittoria, a Busalla, una buona stagione dove ci è solo mancato il giusto guizzo dopo aver raggiunto meritatamente il girone GOLD.

BUSALLA 78 - PONENTE 89



C FEMMINILE

Dopo aver superato Cestistica nei play-in, si chiude in semifinale la stagione per la prima squadra contro la forte squadra del Lerici. Nello spezzino ottima gara per le ponentine, mentre in casa si riesce a replicare solo in parte l'ottima prestazione dell'andata.

Una stagione che ha migliorato quella precedente e ha riportato in gruppo diverse ragazze, dando modo loro di riprendere a far ciò che amano: giocare a basket!!!

LERICI 71 - PONENTE 59

PONENTE 58 - LERICI 82



U17 GOLD

Trasferta nello spezzino per la SEMIFINALE regionale nel massimo campionato ligure. Cediamo di 8 una partita che si gioca non in 40 ma in 80 minuti.

Ad Alassio, giovedì, gara 2 per l'accesso alla finale che non sarà facile da raggiungere, ma dove siamo contenti di poter competere con le migliori squadre liguri dell'annata.

GOLFO POETI 68 - PONENTE 60



U17 REG

Sconfitta casalinga nel girone che qualifica alle finali del campionato regionale. Tigullio è squadra tattica, ma nel complesso giochiamo una buona gara pur non conquistando il referto rosa.

PONENTE 57 - TIGULLIO 70



U15 GOLD

Vinciamo anche gara 2 e siamo in FINALE! Partivamo da un +30, ma non bisognava dar nulla per scontato... così è stato e ora giocheremo una difficilissima finale conquistata con merito!

PONENTE 89 - CUS GE 76



U15 REG

Sconfitta in trasferta, a Genova, ma chiudiamo il gironcino BRONZE con un buon bilancio di 4 referti rosa e due gialli.

CUS GE 69 - PONENTE 55



U13 NBA

Gli Under 13, nella foto, contro ogni pronostico entrano tra le prime 8 in Liguria superando negli ottavi il VADO, prima del ranking regionale.

Gara sempre condotta, in un contesto di partita finalmente giovanile e senza quei tatticismi che non riconosciamo nei campionati delle prime annate giovanili.

Affronteremo i quarti non al completo, ma contenti del percorso svolto!

VADO 58 - ALASSIO 76



U13 FEMM

In evidenza per la conquista della finale regionale per un gruppo nuovo che pian piano sta conoscendosi. In finale sarà difficile, ma siamo ben contenti di quel che potrà dare la squadra nei prossimi anni.

Con DLF SPEZIA buon apporto da parte di tutte!

DLF SPEZIA 37 - PONENTE 98

PONENTE 90 - DLF SPEZIA 30



MINIBASKET MASCHILE E FEMMINILE

Tante belle partite nel fine settimana.

Gli Esordienti 2013 e gli Aquilotti 2014 vanno in trasferta a Cairo, mentre gli Scoiattoli 2016-17 giocano a Ceriale tante belle partite nel vero spirito minibasket.

Per quanto riguarda la femminile, due belle partite a Ventimiglia per le cestiste ponentine Esordienti e Gazzelle. Tanti tempi, tanti canestri e tanto divertimento per tutte le presenti.