Cisano. Porcella festeggia la promozione e tira una stoccata al Bordighera: "Traguardo centrato anche non dalla porta principale. Qualcuno parla sempre di me..." (VIDEO)

Stanco, bagnato, ma felice. L'obiettivo di riportare il Cisano in Prima Categoria è stato centrato da mister Porcella dopo la vittoria in finale playoff contro il Pietra Ligure Under 21.

Un percorso irto di difficoltà, arrivato però a compimento. E proprio in merito alla rifondazione del club biancoblu, mister Porcella non ha voluto dimenticare chi diede il via al progetto tecnico: Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino.

Nel finale anche un pensiero per i grandi rivali del Bordighera, attesi il prossimo anno per un nuovo doppio confronto.