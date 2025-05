Beach volley: tutto pronto a San Lorenzo al Mare per la prima prova della 'Coppa Liguria Ponente'

Il comitato Liguria Ponente, in collaborazione della polisportiva Riviera Volley ed il comune di San Lorenzo al Mare organizzano la prima ‘Coppa Liguria Ponente’, la vera novità del panorama regionale.

La manifestazione è dedicata ai giocatori tesserati di volley e beach volley delle province di Imperia e Savona al fine di sviluppare sul territorio la disciplina. A San Lorenzo è tutto pronto per la tappa maschile mentre la femminile si svolgerà in provincia di Savona.

Il regolamento prevede un tabellone a 16 coppie, in base ai punti della classifica italiana ed all'ordine iscrizione. La tappa non dà punti per la classifica assoluta atleti. Per iscrizioni ci si può rivolgere al comitato Fipav a: beachvolley@fipavliguriaponente.it, oppure direttamente il referente Beppe Privitera.