Sanremo: termina domani a Villa Citera la stagione della Grafiche Amadeo, intanto si pensa al prossimo anno

Domani alle 17, a Villa Citera di Sanremo, andrà in scena il recupero della 23a giornata di campionato tra la Grafiche Amadeo ed il Volare Volley.

Le due formazioni, entrambe a centro classifica nel campionato di Serie C, hanno raggiunto il loro obiettivo e la gara sarà vissuta per sperimentare nuovi innesti da proporre per il prossimo campionato.

Intanto, sia per il gruppo maschile che per quello femminile della società matuziana, si incominciano a definire i programmi, giocatori ed allenatori per la prossima stagione, nella quale vorrà essere protagonista.