Finale, comincia l'era Alessi. Tecnico e società all'unisono: "Lavoreremo per riportare il club a determinati livelli" (VIDEO)

Un anno di lavoro per rilanciare il Finale “a determinati livelli, dove l’ho sempre visto e dove merita di stare”. È questo il punto di partenza di Diego Alessi, nuovo allenatore giallorosso affacciatosi quest'oggi al “Borel” per la prima presa di contatto con mano di quella che sarà la sua nuova esperienza, la prima in Promozione dopo le buone esperienze in Eccellenza sulle panchine di Cairese e Campomorone Sant’Olcese.

Idee chiare, ambizione e voglia di riportare entusiasmo in un ambiente che negli ultimi anni ha vissuto stagioni complicate. E non lo ha nascosto il presidente Candido Cappa, insieme a una testimonianza di fiducia nel nuovo corso: “Siamo partiti con le persone giuste. Ora vogliamo costruire una squadra in grado di dare battaglia, senza più soffrire come nelle ultime stagioni”.

Accanto ad Alessi ci sarà Luca Monteforte, suo vice, già protagonista in panchina con il sodalizio finalese: “Diego è un allenatore vero, completo. C’è grande sintonia tra noi, calcistica e umana. Sono felice di tornare in un ambiente che mi ha dato tanto”.

Le idee sono chiare anche sulla rosa: servirà una squadra affamata, con gamba e voglia di imparare. I prossimi giorni saranno caldi sul fronte mercato, con il direttore sportivo già al lavoro. Lo staff, in fase di definizione, includerà un preparatore atletico, un massaggiatore e il collaboratore Daniele Scanu.