Calciomercato, Albissole. Torna Gabriele Romano! Tripla conferma per Ghigliazza, Diana e Cuka

Ancora una gioranta iornata movimentata al Faraggiana, dove sono arrivate importanti conferme in vista della prossima stagione per l'Albissole. Hanno ufficializzato la loro permanenza in squadra per il campionato 2025/26 Jacopo Ghigliazza, Andrea Diana e Leonidi Cuka, tre elementi che hanno saputo ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico e che rappresentano una solida base da cui ripartire.

A far notizia è anche un ritorno: dopo due stagioni trascorse tra Savona e Bragno, Gabriele Romano rientra al Faraggiana. Già protagonista nella prima annata in Prima Categoria, Romano è il secondo colpo in ingresso per la squadra di mister Cattardico.