Sanremo Tennis Team cerca la promozione in Serie B in un weekend decisivo

Domani, domenica 15 giugno, a partire dalle ore 09:00, sui campi in terra rossa del circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia si disputerà la gara di andata della sfida contro il circolo “Quattro Mori Tennis Team” di Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari, per la promozione in serie B. Peserà purtroppo l’assenza di Civarolo Matteo, direttore del Sanremo Tennis Team, impegnato a Londra in veste di coach di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 500 Queen’s, dove il giovane campione di Sanremo dovrà vedersela subito al primo turno contro la testa di serie numero 4 Holger Rune, già vincitore al torneo Challenger di Sanremo nel 2022.

Il resto della squadra si presenterà pronta e combattiva, pronti a scendere in campo: Conti Massimiliano (capitano), Araktcheev Dimitri, De Sanctis Alessandro, De Sanctis Matteo, Vivaldi Filippo, Stratta Vittorio, De Sanctis Emanuele e Tosi Matteo.