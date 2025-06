Quarto Trofeo Città di Albenga. Shugar Barber - M Infissi regala spettacolo, tre punti in cascina per Sabia Estate e European Decor Edil

Nel Girone A, la partita tra Sabia Estate e Caffè Noir ha visto un netto predominio del Sabia Estate, che si è imposto con un roboante 7-2. Protagonista assoluto Filippo Gasco con una tripletta, supportato dalle reti di Daniele Barone, Angelo Di Leo, Andrea Gallo e Giulio Spinelli. Per il Caffè Noir, la doppietta di Lorenzo Destito non è bastata a contenere l'offensiva avversaria.

Il Girone B ha offerto una partita più equilibrata, con European Decor Edil che ha superato Messi Costruzioni per 4-3. Per European Decor Edil, a segno Fabjon Buzani, Mustafa Cekoja con una doppietta e anche il portiere Ogers Hazizi, bravo a sorprendere il proprio collega con una precisa conclusione dalal propria porta. Messi Costruzioni ha risposto con la doppietta di Luigi Ferrara e il gol di Simone Tornago, ma non è riuscita a completare la rimonta.

Il match più emozionante, ad aprire la serata, si è consumato nel Girone C, dove Shugar Barber/Karma Caffè/Monti's Gin e M Infissi hanno dato vita a un pirotecnico 5-5. Nella rimonta di Shugar Barber, a segno Enrico Delfino, Juan Pablo Gargiulo, Sergis Halaj con una doppietta e Oscar Maltezi. M Infissi ha risposto con Ismail Zouita, la doppietta spettacolare di Mounir Jebbar e i due gol di Hassan Ezzahar.