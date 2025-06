Calciomercato. Alessio Salis è ufficialmente della Veloce: "Bentornato Alessio, un giocatore dalla carriera straordinaria"

Ci è voluta una settimana più del previsto per l'annuncio ufficiale, ma la soddisfazione della Veloce è rimasta intatta per l'ingaggio di Alessio Salis.

Come raccontato una decina di giorni fa, il regista torna infatti a indossare la divisa granata, entrando a far parte delal rosa di mister Ghione.

"Unitamente a tutto il Consiglio Direttivo della FBC Veloce 1910, il Presidente Francesco Sanguineti e’ lieto di annunciare di aver concluso per la prossima stagione sportiva 2025/26 l’accordo con Alessio Salis. Fresco reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria, come noto, Alessio e’ giocatore dal carisma e dalla carriera straordinarie. Al neo acquisto la Società porge il più sentito bentornato a casa con l’augurio di un campionato da assoluto protagonista con la storica maglia granata.

Al contempo la FBC Veloce 1910 ringrazia sentitamente il FBC Savona 1907 per la fattiva collaborazione prestata al trasferimento".