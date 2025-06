Rari Nantes Savona. Ufficiale, Marco Del Lungo è il nuovo portiere biancorosso: "Pronto a dare tutto per questi colori"

La BPER Rari Nantes Savona annuncia con grande soddisfazione l’ingaggio di Marco Del Lungo per la prossima stagione agonistica. Il portiere azzurro, tra i più forti e titolati del panorama internazionale, difenderà i pali del club ligure, portando con sé un bagaglio di esperienza e successi di altissimo livello.



Nato a Tarquinia il 1° marzo 1990, Del Lungo ha mosso i primi passi nelle giovanili della COSER, per poi passare alla SNC Civitavecchia. Nel 2011 l’approdo alla A.N. Brescia, con cui ha vinto il suo primo Scudetto nel 2021. Dopo una decade ricca di trionfi, ha indossato la calottina della Pro Recco, con cui ha collezionato numerosi trofei nazionali e internazionali fino alla stagione appena conclusa.



Nel dettaglio, il suo palmarès con i club include:

1 Scudetto e 1 Coppa Italia con il Brescia

4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Champions League con la Pro Recco

1 Coppa Len con il Brescia e 1 con il Recco

3 Super Coppe Len con la Pro Recco





Punto fermo della Nazionale Italiana dal 2013, Del Lungo vanta 283 presenze in azzurro. Con il Settebello ha contribuito a risultati prestigiosi, tra cui:

Bronzo olimpico a Rio 2016

Oro ai Mondiali di Gwangju 2019

Argento ai Mondiali di Budapest 2022 e Doha 2024

Bronzo agli Europei di Budapest 2014 e Zagabria–Dubrovnik 2024

Argento in Coppa del Mondo (Los Angeles 2023) e nella World League (Ruza 2017)

Oro nella World League di Strasburgo 2022

Nel 2019 ha ricevuto il Collare d’Oro al Merito Sportivo, la più alta onorificenza dello sport italiano.



Le prime parole in biancorosso

Motivato e carico per la nuova avventura, Del Lungo ha dichiarato:

"Nuove sfide, stessa fame di sempre! Dopo anni di esperienza e tante battaglie in vasca, sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con la Rari Nantes Savona. Entrare a far parte di una società storica come questa è motivo di grande orgoglio e motivazione. Porterò in acqua tutta la mia esperienza, la voglia di migliorare ancora e la determinazione che da sempre mi accompagna tra i pali. Sono pronto a dare tutto per questi colori, insieme a un gruppo affiatato e ambizioso. Ci vediamo presto in vasca. Forza Rari!"