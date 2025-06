Calcio, Andora. Avanti con mister Ghigliazza, la coppia Lupo - Pugliese dietro la scrivania biancoblu

Tra botti di mercato e annunci c'è chi preferisce la linea del "low profile" in attesa dell'apertura delle liste di trasferimento di inizio luglio.

Bisognerà infatti aspettare ancora qualche giorno per avere le prime novità in casa Andora, seppur non sono all'orizzonte particolari scossoni.

Mister Ghigliazza continuerà a sedersi sulla panchina del "Marco Polo", mentre anche le caselle dirigenziali sono già state individuate.

Simone Lupo tornerà ufficialmente a guidare la direzione sportiva, mentre Giovanni Pugliese passerà alla direzione generale del sodalizio biancoblu.

Ancora pochi giorni di attesa comunque e tutte le operazioni, tra rinnovi e volti nuovi, assumeranno i crismi dell'ufficialità.