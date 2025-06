Calciomercato, Giusvalla. La prossima settimana le prime firme, ecco tutte le indiscrezioni sulla rosa giallo azzurra

Con l'avvicinarsi dell'apertura delle liste di trasferimento, anche il Giusvalla sempre ormai pronto a porre nero su bianco le prime trattative per la strutturazione del suo organico.

Ufficialità al momento non ne sono filtrate, ma già a metà della prossima settimana dovrebbero iniziare ad essere confermati i nomi a disposizione di mister Cavallaro,

Le indiscrezioni in merito al club del presidente Biato però non mancano.

Per la porta il nome che circola con maggior insistenza è quello dell’esperto portiere Francesco Tallarico (classe 1978), con un lungo passato tra Sassello, Altarese e Santa Cecilia. In difesa e sulle fasce spiccano i nomi di Denis Aliu (esterno classe 2003, ex Letimbro, Spotornese e giovanili del Legino), Alberto Avalli (2003, ex Letimbro, Nolese, Speranza e Priamar).

A centrocampo, i tam tam portano agli identikit Paolo Rizzo (2002, ex Sassello), Mattia Ligi (ex Rocchettese) e del veterano Andrea Ralli (classe 1983), reduce da un lungo percorso che lo ha visto protagonista con Letimbro, Sassello, Mallare e Pallare.

Per l'attacco, infine, piace e Andrea Lavagna, con esperienze alla Veloce, Priamar, Speranza e Spotornese.

Novità importanti sono attese a breve anche sul fronte società, marketing e sponsorizzazioni, punti cardine del progetto allestito dal presidente giallo azzurro.