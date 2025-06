L'annuncio granata:

"La Società comunica di aver raggiunto l'accordo per la stagione 25/26 con Luca Pesce



Luca è un centrocampista che aggiunge caratteristiche diverse alla mediana granata: un vero e proprio recupera palloni infaticabile, bravo a leggere le seconde palle e a trasformarle in occasioni da rete



Ex tra le altre di Aurora e Rocchettese, finalmente approda al Pino Salvi pronto a mettere le sue energie a servizio della squadra".