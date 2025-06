Calcio. C'è l'annuncio, Andrea Moraglia è il nuovo allenatore del Pietra Ligure

La notizia ha mantenuto i caratteri dell'ufficiosità ormai da diverse settimane, ma da stamattina il Pietra Ligure ha ufficializzato l'arrivo in panchina di mister Andrea Moraglia.

Una prima assoluta per il tecnico in provincia di Savona, già però protagonista in campo, insieme al vice Modestino Feliciello con i colori dell'Albenga.



Ecco la nota ufficiale pubblicata dagli uffici del Devincenzi:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 è lieta di annunciare che Andrea Moraglia sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 2025/2026. Al suo fianco, nel ruolo di vice allenatore, ci sarà Modestino Feliciello.

Moraglia e Feliciello, protagonisti di una brillante carriera da calciatori, approdano a Pietra Ligure forti di un solido percorso condiviso in panchina: nella stagione 2023/2024 hanno guidato l’Argentina Arma alla promozione in Promozione, mentre nell’ultima annata hanno allenato la formazione Under 17 della Sanremese.

L’intero club, ringraziando la Sanremese Calcio per la collaborazione, dà il benvenuto a mister Andrea e al suo vice Modestino, augurando loro buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni in biancoceleste.