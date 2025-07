Calciomercato. Tre ufficialità per Bragno. I giovani Rogna, Rebagliati e Canonica entrano nella rosa di mister Ferraro

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come





Sono tre elementi giovani e di prospettiva quelli che il Bragno ha aggiunto al proprio organico nelle ultime ore.

Ecco i profili ingaggiati dai biancoverdi valbormidesi.

Andrea Rogna, centrocampista classe 2005, è reduce da un lungo stop per infortunio, ma ha saputo rimettersi in gioco contribuendo alla promozione in Prima Categoria della Virtus Don Bosco di Varazze. In precedenza aveva militato nelle giovanili di Albissola, Varazze e Vado.

Francesco Rebagliati, nato nel 2004, è un difensore rapido e aggressivo, cresciuto tra Priamar e Veloce. Anche lui tra i protagonisti della stagione che ha portato la Virtus Don Bosco al salto di categoria.

Gabriele Canonica, portiere classe 2007, proviene dal settore giovanile della Cairese, con cui ha raggiunto la Juniores Nazionale. Giovane ma già con buone esperienze alle spalle.