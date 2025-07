Stadio Bacigalupo, il Comune di Savona affida l'incarico per la progettazione esecutiva della parte strutturale ed impiantistica

Il Comune affida la progettazione esecutiva per la parte strutturale e impiantistica dello stadio Bacigalupo per avviare gli interventi necessari. L'incarico di progettazione è stato affidato allo studio Gaminara di Savona , per circa 38mila euro.

Recentemente Palazzo Sisto aveva commissionato una verifica statica e sismica dello stadio o. La relazione tecnica, redatta dall’ingegnere Alberto Patrone, ha fotografato in modo dettagliato lo stato di salute della struttura e indicato le criticità che richiedono interventi mirati per garantire sicurezza e funzionalità.

Dalla relazione emerge che, nel complesso, le strutture principali si mantengono in buono stato di conservazione. Tuttavia, sono state individuate alcune aree critiche che presentano segni di degrado più marcato come i primi sei gradoni della tribuna inferiore lato Ovest; gli intradossi della tribuna superiore; alcune sezioni della gradinata est; le murature in blocchi di cemento in corrispondenza delle scale di accesso; i locali di servizio collocati sotto le tribune.

In questi punti sono stati riscontrati fenomeni come l’ammaloramento del calcestruzzo, distacchi del copriferro, ossidazione delle armature, fessurazioni superficiali e infiltrazioni d’acqua dovute a una impermeabilizzazione insufficiente. Si tratta di danni localizzati che, secondo lao studio, pur non compromettendo nell’immediato la stabilità complessiva dell’impianto, rendono necessario programmare interventi di risanamento e ripristino.

La relazione tecnica sottolinea inoltre che alcune parti dello stadio sono già interdette al pubblico, per motivi di sicurezza: in particolare, le curve nord e sud e la gradinata est. Per le tribune ovest, invece, viene raccomandato un monitoraggio costante e la predisposizione di lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza delle parti danneggiate.