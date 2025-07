Calciomercato, Legino. Gabriele Incorvaia di nuovo verdeblu, Angeli rinnova fino a giugno 2026

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Due notizie di mercato hanno coinvolto la linea difensiva del Legino nelle ultimissime ore.

Per quanto concerne le operazioni in entrata, sulla corsia esterna, la squadra di Fabio Tobia rivedrà le sgroppate di Gabriele Incorvaia, classe 2001, che torna a in verdebludopo le esperienze con Vadese, Albissola e Speranza.

Sul fronte conferme è stata ufficializzata la conferma di Elio Angeli: il difensore classe 2006, ha scelto di proseguire il suo percorso con il Legino nonostante le attenzioni ricevute da diverse società. Per lui è stato rinnovato il contratto fino a giugno 2026.