Elite Aquatics Camp, a Loano i talenti del domani in acqua con i big della pallanuoto (FOTO e VIDEO)

Procede a gonfie vele l’edizione 2025 dell’Elite Aquatics Camp, il prestigioso camp internazionale ideato dal due volte campione del mondo di di pallanuoto Matteo Aicardi, che ogni estate accoglie giovani atleti e atlete dagli 8 ai 19 anni. Sono 350 i partecipanti iscritti alle quattro settimane di attività in programma a Loano (tra la piscina del PalaGarassini e i campi allestiti alla Marina di Loano), dal 29 giugno al 26 luglio, a cui si aggiungono altri 50 ragazzi attesi per la tappa montenegrina di Herceg Novi, in calendario dal 24 al 30 agosto.

Un vero laboratorio di crescita sportiva e personale, che si distingue per un metodo di lavoro all’avanguardia: ogni ruolo in acqua è seguito da un tecnico di livello internazionale. I centroboa sono affidati allo stesso Aicardi, i portieri a Tommaso Negri, i difensori a Nicolò Figari e gli attaccanti a Pietro Figlioli. Tra gli allenatori figura anche Andrea Pisano, tra i profili più stimati nel panorama delle giovanili italiane.

A impreziosire ulteriormente l’edizione 2025, la presenza di una leggenda della pallanuoto mondiale come Aleksandar Ivovic che, dopo la visita nei giorni scorsi a Loano, sarà insieme all’azzurro Francesco Di Fulvio tra i componenti dello staff tecnico del Camp di Herceg Novi.

Oggi l’Elite Aquatics Camp non è soltanto sinonimo di formazione d’élite, ma anche una riconosciuta fucina di talenti. Ne è prova la recente convocazione di tre ex partecipanti tra i protagonisti del titolo europeo conquistato dalla Nazionale italiana Under 16. A conferma dell’efficacia del percorso, anche Francesco Siffanno, protagonista della promozione in Serie A1 con il Salerno, ha mosso i primi passi proprio in questo contesto.

Con il Settebello impegnato ai Mondiali di Singapore, per i ragazzi presenti a Loano il Camp rappresenta un’occasione formativa ancora più stimolante. Dallo staff di Elite Aquatics arriva anche un incoraggiamento agli Azzurri del ct Sandro Campagna, con l’auspicio che tra i giovani cresciuti in queste settimane ci siano i campioni del futuro.

Ma l’offerta di Elite Aquatics non si ferma alla pallanuoto. Dal 20 luglio al 2 agosto, sempre a Loano, si svolgerà il camp dedicato al nuoto artistico e guidato dalle olimpioniche Costanza Di Camillo ed Elisa Bozzo. Novità assoluta per il 2025 è invece il camp di nuoto, in programma dal 27 luglio al 2 agosto, che vedrà la partecipazione di tre fuoriclasse della vasca azzurra: Filippo Magnini, Emiliano Brembilla e Alessandro Terrin.