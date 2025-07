Calcio. Il Bragno zittisce i rumor: "Di Martino non si muove"

La nota biancoverde:

"L’ASD New Bragno, insieme al proprio tesserato Mirko Di Martino, comunica che le voci secondo le quali il giocatore stesso sarebbe intenzionato a lasciare il sodalizio sono totalmente infondate. Detto questo il giocatore è confermato Capitano della squadra e, con grande soddisfazione di tutti, sarà alla guida di un gruppo di giocatori giovani di qualità, che credono fermamente nell’importanza di lavorare a fianco di giocatori esperti come Mirko, sotto la guida esperta di Mister Ferraro, per scrivere un’altra pagina del libro della storia del New Bragno".