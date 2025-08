Calcio. La Serie D ha un nuovo pallone, accordo con Molten fino al 2027

La Lega Nazionale Dilettanti è lieta di annunciare la nuova partnership con Molten - azienda giapponese leader mondiale nella produzione di palloni da gioco - per le stagioni sportive 2025-2026 e 2026-2027, per le principali attività agonistiche gestite dalla Lega: Serie D, Serie C Femminile e il circuito del Beach Soccer. In tutte queste competizioni, gli atleti e le atlete utilizzeranno i palloni Molten, sinonimo di qualità, innovazione e performance a livello internazionale.

“Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo percorso con un brand riconosciuto e apprezzato come Molten – ha dichiarato il Presidente della LND, Giancarlo Abete –. La qualità dei materiali e l’affidabilità del prodotto sono elementi essenziali per garantire il massimo della prestazione sui nostri campi, dal calcio a undici al beach soccer.”

“Tornare ad essere partner ufficiale della LND - FIGC è per noi motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, dal momento che si tratta di una realtà che rappresenta la base e la passione autentica del calcio italiano” – queste le parole del Presidente di Advanced Distribution Gianni Lanfranco, azienda distributrice in esclusiva per l’Italia del brand Molten.

Questa collaborazione rafforza il legame tra la LND e i partner tecnici che condividono i valori del calcio dilettantistico: attenzione al territorio, sostegno alla crescita dei giovani talenti e impegno per l’eccellenza tecnica. Il motto di Molten, “Feel the emotion”, sintetizza perfettamente questa visione.