Bordighera: sabato la Ranabo celebra i 79 anni con il torneo ‘Amici della Rari’ in memoria di Elio e Stefano

La storica società sportiva Rari Nantes Bordighera compie 79 anni e festeggia con una serata speciale all’insegna dello sport, del ricordo e della solidarietà. Sabato, dalle 18 alle 24, il cortile e la palestra “Corrieri” ospiteranno il torneo 'Amici della Ranabo', una vera e propria maratona cestistica dedicata alla memoria di Elio e Stefano, due allenatori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia e nei cuori della famiglia Ranabo.

L’evento prevede la partecipazione di tutti gli atleti iscritti, suddivisi in due grandi squadre: Blu contro Bianchi. Le sfide si susseguiranno per fascia d’età, in un crescendo di emozioni:

Ore 18:00 → bambini tra 5 e 11 anni (nati fino al 2014)

→ bambini tra (nati fino al 2014) Ore 19:00 → ragazzi 12-15 anni (nati dal 2013 al 2010)

→ ragazzi (nati dal 2013 al 2010) Ore 20:00 → adolescenti 16-18 anni (nati dal 2009 al 2007)

→ adolescenti (nati dal 2009 al 2007) Ore 21:00 → dai 17 anni in su, senza limiti di età!

I match si svolgeranno sia all’aperto nel cortile che all’interno della rinnovata palestra Corrieri, dove i partecipanti potranno giocare sul nuovo parquet appena installato. Ma il torneo non sarà solo sport: ad accompagnare l’evento ci saranno musica, cibo, divertimento e tanta allegria, per celebrare lo spirito della Ranabo in tutte le sue forme.

Le quote di iscrizione includono anche la maglia da gioco e sono così articolate:

5 euro per il Minibasket (fino ai nati nel 2014)

per il (fino ai nati nel 2014) 10 euro fino ai nati nel 2007

fino ai nati nel 20 euro per i partecipanti dai 18 anni in su

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla ricerca contro il cancro, trasformando ogni canestro, ogni passaggio e ogni sorriso in un gesto concreto di solidarietà. Per partecipare basta compilare il modulo disponibile al link. Un’occasione per ricordare due amici indimenticabili, per fare squadra e per dare un contributo a una causa importante. La Ranabo vi aspetta numerosi, per una serata che promette emozioni vere, nel segno del basket e della solidarietà.