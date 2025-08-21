 / Calcio

Calcio | 21 agosto 2025, 16:46

Calcio, Juniores di Eccellenza. I CALENDARI DEL CAMPIONATO 2025/2026

Calcio, Juniores di Eccellenza. I CALENDARI DEL CAMPIONATO 2025/2026

Non solo prime squadre, anche il campionato Juniores di Eccellenza ha il suo calendario per la stagione 2025-26.
 

PER CONSULTARE E SCARICARE IL CALENDARIO DEL GIRONE A CLICCA QUI

PER CONSULTARE E SCARICARE IL CALENDARIO DEL GIRONE B CLICCA QUI
 

IL CALENDARIO DEL GIRONE A

1ª Giornata (13 Set. 2025 - 13 Dic. 2025)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - MOLASSANA BOERO A.S.D.

BUSALLA CALCIO - SERRA RICCO 1971

PRAESE 1945 - OSPEDALETTI CALCIO

MULTEDO 1930 - VENTIMIGLIACALCIO

LEGINO 1910 - CAMPOMORONE S.OLCESE

CERIALE PROGETTO CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017

SESTRESE BOR. 1919 - FOOTBALL GENOVA CALCIO
 

2ª Giornata (20 Set. 2025 - 20 Dic. 2025)

CAMPOMORONE S.OLCESE - FOOTBALL GENOVA CALCIO

PRAESE 1945 - OSPEDALETTI CALCIO

ARENZANO FOOTBALL CLUB - MULTEDO 1930

BUSALLA CALCIO - LEGINO 1910

SESTRESE BOR. 1919 - CERIALE PROGETTO CALCIO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - SERRA RICCO 1971

SUPERBA CALCIO 2017 - VENTIMIGLIACALCIO
 

3ª Giornata (27 Set. 2025 - 10 Gen. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - BUSALLA CALCIO

OSPEDALETTI CALCIO - MULTEDO 1930

LEGINO 1910 - CERIALE PROGETTO CALCIO

SESTRESE BOR. 1919 - SERRA RICCO 1971

CAMPOMORONE S.OLCESE - VENTIMIGLIACALCIO

SUPERBA CALCIO 2017 - PRAESE 1945

FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.

4ª Giornata (04 Ott. 2025 - 17 Gen. 2026)

CAMPOMORONE S.OLCESE - PRAESE 1945

FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.

LEGINO 1910 - SERRA RICCO 1971

SUPERBA CALCIO 2017 - SESTRESE BOR. 1919

ARENZANO FOOTBALL CLUB - VENTIMIGLIACALCIO

MULTEDO 1930 - BUSALLA CALCIO

CERIALE PROGETTO CALCIO - OSPEDALETTI CALCIO
 

5ª Giornata (11 Ott. 2025 - 24 Gen. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - BUSALLA CALCIO

OSPEDALETTI CALCIO - MULTEDO 1930

CERIALE PROGETTO CALCIO - SESTRESE BOR. 1919

VENTIMIGLIACALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE

PRAESE 1945 - LEGINO 1910

FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.

SERRA RICCO 1971 - SUPERBA CALCIO 2017
 

6ª Giornata (18 Ott. 2025 - 31 Gen. 2026)

BUSALLA CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE

PRAESE 1945 - FOOTBALL GENOVA CALCIO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - LEGINO 1910

SERRA RICCO 1971 - ARENZANO FOOTBALL CLUB

MULTEDO 1930 - CERIALE PROGETTO CALCIO

OSPEDALETTI CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017

SESTRESE BOR. 1919 - VENTIMIGLIACALCIO
 

7ª Giornata (25 Ott. 2025 - 07 Feb. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - OSPEDALETTI CALCIO

MULTEDO 1930 - CERIALE PROGETTO CALCIO

SESTRESE BOR. 1919 - SUPERBA CALCIO 2017

VENTIMIGLIACALCIO - LEGINO 1910

BUSALLA CALCIO - SERRA RICCO 1971

CAMPOMORONE S.OLCESE - PRAESE 1945

FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
 

8ª Giornata (01 Nov. 2025 - 14 Feb. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - BUSALLA CALCIO

CAMPOMORONE S.OLCESE - PRAESE 1945

MOLASSANA BOERO A.S.D. - LEGINO 1910

SERRA RICCO 1971 - SESTRESE BOR. 1919

CERIALE PROGETTO CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017

VENTIMIGLIACALCIO - OSPEDALETTI CALCIO

MULTEDO 1930 - FOOTBALL GENOVA CALCIO
 

9ª Giornata (08 Nov. 2025 - 21 Feb. 2026)

FOOTBALL GENOVA CALCIO - OSPEDALETTI CALCIO

MULTEDO 1930 - CERIALE PROGETTO CALCIO

SESTRESE BOR. 1919 - SUPERBA CALCIO 2017

VENTIMIGLIACALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.

ARENZANO FOOTBALL CLUB - PRAESE 1945

LEGINO 1910 - BUSALLA CALCIO

SERRA RICCO 1971 - CAMPOMORONE S.OLCESE
 

10ª Giornata (15 Nov. 2025 - 28 Feb. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - MULTEDO 1930

BUSALLA CALCIO - VENTIMIGLIACALCIO

CAMPOMORONE S.OLCESE - MOLASSANA BOERO A.S.D.

PRAESE 1945 - FOOTBALL GENOVA CALCIO

LEGINO 1910 - SUPERBA CALCIO 2017

SERRA RICCO 1971 - OSPEDALETTI CALCIO

SESTRESE BOR. 1919 - CERIALE PROGETTO CALCIO
 

11ª Giornata (22 Nov. 2025 - 07 Mar. 2026)

FOOTBALL GENOVA CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE

OSPEDALETTI CALCIO - SESTRESE BOR. 1919

MOLASSANA BOERO A.S.D. - SERRA RICCO 1971

MULTEDO 1930 - BUSALLA CALCIO

CERIALE PROGETTO CALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB

SUPERBA CALCIO 2017 - PRAESE 1945

VENTIMIGLIACALCIO - LEGINO 1910
 

12ª Giornata (29 Nov. 2025 - 14 Mar. 2026)

ARENZANO FOOTBALL CLUB - SUPERBA CALCIO 2017

BUSALLA CALCIO - FOOTBALL GENOVA CALCIO

CAMPOMORONE S.OLCESE - OSPEDALETTI CALCIO

PRAESE 1945 - SERRA RICCO 1971

LEGINO 1910 - MOLASSANA BOERO A.S.D.

CERIALE PROGETTO CALCIO - MULTEDO 1930

SESTRESE BOR. 1919 - VENTIMIGLIACALCIO
 

13ª Giornata (06 Dic. 2025 - 21 Mar. 2026)

FOOTBALL GENOVA CALCIO - LEGINO 1910

OSPEDALETTI CALCIO - CERIALE PROGETTO CALCIO

MOLASSANA BOERO A.S.D. - PRAESE 1945

MULTEDO 1930 - SESTRESE BOR. 1919

SERRA RICCO 1971 - CAMPOMORONE S.OLCESE

SUPERBA CALCIO 2017 - BUSALLA CALCIO

VENTIMIGLIACALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB

IL CALENDARIO DEL GIRONE B

1ª Giornata (13 Set. 2025 - 13 Dic. 2025):

ATHLETIC CLUB ALBARO - ANGELO BAIARDO

CAPERANESE 2015 - CANALETTO SEPOR

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

GOLFOPARADISOPROREC.C - VILLAGGIO CALCIO

LEVANTO CALCIO - FEZZANESE

PSM RAPALLO - SAMMARGHERITESE 1903

TARROS SARZANESE SRL - RIVASAMBA H.C.A.
 

2ª Giornata (20 Set. 2025 - 20 Dic. 2025):

ANGELO BAIARDO - CAPERANESE 2015

CANALETTO SEPOR - TARROS SARZANESE SRL

FEZZANESE - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - ATHLETIC CLUB ALBARO

RIVASAMBA H.C.A. - PSM RAPALLO

SAMMARGHERITESE 1903 - GOLFOPARADISOPROREC.C

VILLAGGIO CALCIO - LEVANTO CALCIO
 

3ª Giornata (27 Set. 2025 - 10 Gen. 2026):

ATHLETIC CLUB ALBARO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

CAPERANESE 2015 - GOLFOPARADISOPROREC.C

LEVANTO CALCIO - PSM RAPALLO

RIVASAMBA H.C.A. - CANALETTO SEPOR

TARROS SARZANESE SRL - ANGELO BAIARDO

FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

VILLAGGIO CALCIO - SAMMARGHERITESE 1903
 

4ª Giornata (04 Ott. 2025 - 17 Gen. 2026):

ANGELO BAIARDO - GOLFOPARADISOPROREC.C

CANALETTO SEPOR - LEVANTO CALCIO

CAPERANESE 2015 - ATHLETIC CLUB ALBARO

FEZZANESE - SAMMARGHERITESE 1903

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - PSM RAPALLO

TARROS SARZANESE SRL - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

VILLAGGIO CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.
 

5ª Giornata (11 Ott. 2025 - 24 Gen. 2026):

ATHLETIC CLUB ALBARO - CANALETTO SEPOR

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

GOLFOPARADISOPROREC.C - ANGELO BAIARDO

LEVANTO CALCIO - FEZZANESE

PSM RAPALLO - CAPERANESE 2015

RIVASAMBA H.C.A. - VILLAGGIO CALCIO

SAMMARGHERITESE 1903 - TARROS SARZANESE SRL
 

6ª Giornata (18 Ott. 2025 - 31 Gen. 2026):

ANGELO BAIARDO - ATHLETIC CLUB ALBARO

CANALETTO SEPOR - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

CAPERANESE 2015 - PSM RAPALLO

FEZZANESE - RIVASAMBA H.C.A.

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAMMARGHERITESE 1903

TARROS SARZANESE SRL - LEVANTO CALCIO

GOLFOPARADISOPROREC.C - VILLAGGIO CALCIO
 

7ª Giornata (25 Ott. 2025 - 07 Feb. 2026):

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CAPERANESE 2015

GOLFOPARADISOPROREC.C - CANALETTO SEPOR

LEVANTO CALCIO - TARROS SARZANESE SRL

PSM RAPALLO - ANGELO BAIARDO

RIVASAMBA H.C.A. - ATHLETIC CLUB ALBARO

SAMMARGHERITESE 1903 - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

VILLAGGIO CALCIO - FEZZANESE
 

8ª Giornata (01 Nov. 2025 - 14 Feb. 2026):

ANGELO BAIARDO - FEZZANESE

ATHLETIC CLUB ALBARO - GOLFOPARADISOPROREC.C

CANALETTO SEPOR - VILLAGGIO CALCIO

CAPERANESE 2015 - PSM RAPALLO

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - LEVANTO CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - RIVASAMBA H.C.A.

TARROS SARZANESE SRL - SAMMARGHERITESE 1903
 

9ª Giornata (08 Nov. 2025 - 21 Feb. 2026):

FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

GOLFOPARADISOPROREC.C - CAPERANESE 2015

LEVANTO CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO

PSM RAPALLO - TARROS SARZANESE SRL

RIVASAMBA H.C.A. - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

SAMMARGHERITESE 1903 - CANALETTO SEPOR

VILLAGGIO CALCIO - ANGELO BAIARDO
 

10ª Giornata (15 Nov. 2025 - 28 Feb. 2026):

ANGELO BAIARDO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

ATHLETIC CLUB ALBARO - VILLAGGIO CALCIO

CANALETTO SEPOR - PSM RAPALLO

CAPERANESE 2015 - GOLFOPARADISOPROREC.C

DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FEZZANESE

LEVANTO CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.

TARROS SARZANESE SRL - SAMMARGHERITESE 1903
 

11ª Giornata (22 Nov. 2025 - 07 Mar. 2026):

FEZZANESE - CANALETTO SEPOR

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - ANGELO BAIARDO

GOLFOPARADISOPROREC.C - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

PSM RAPALLO - ATHLETIC CLUB ALBARO

RIVASAMBA H.C.A. - LEVANTO CALCIO

SAMMARGHERITESE 1903 - CAPERANESE 2015

VILLAGGIO CALCIO - TARROS SARZANESE SRL
 

12ª Giornata (29 Nov. 2025 - 14 Mar. 2026):

ATHLETIC CLUB ALBARO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

CANALETTO SEPOR - GOLFOPARADISOPROREC.C

CAPERANESE 2015 - LEVANTO CALCIO

TARROS SARZANESE SRL - RIVASAMBA H.C.A.

FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

VILLAGGIO CALCIO - PSM RAPALLO

SAMMARGHERITESE 1903 - ANGELO BAIARDO
 

13ª Giornata (06 Dic. 2025 - 21 Mar. 2026):

ANGELO BAIARDO - CANALETTO SEPOR

FEZZANESE - CAPERANESE 2015

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - TARROS SARZANESE SRL

PSM RAPALLO - LEVANTO CALCIO

RIVASAMBA H.C.A. - GOLFOPARADISOPROREC.C

SAMMARGHERITESE 1903 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO

VILLAGGIO CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium