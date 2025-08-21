Calcio, Juniores di Eccellenza. I CALENDARI DEL CAMPIONATO 2025/2026

Non solo prime squadre, anche il campionato Juniores di Eccellenza ha il suo calendario per la stagione 2025-26.
IL CALENDARIO DEL GIRONE A
1ª Giornata (13 Set. 2025 - 13 Dic. 2025)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - MOLASSANA BOERO A.S.D.
BUSALLA CALCIO - SERRA RICCO 1971
PRAESE 1945 - OSPEDALETTI CALCIO
MULTEDO 1930 - VENTIMIGLIACALCIO
LEGINO 1910 - CAMPOMORONE S.OLCESE
CERIALE PROGETTO CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017
SESTRESE BOR. 1919 - FOOTBALL GENOVA CALCIO
2ª Giornata (20 Set. 2025 - 20 Dic. 2025)
CAMPOMORONE S.OLCESE - FOOTBALL GENOVA CALCIO
PRAESE 1945 - OSPEDALETTI CALCIO
ARENZANO FOOTBALL CLUB - MULTEDO 1930
BUSALLA CALCIO - LEGINO 1910
SESTRESE BOR. 1919 - CERIALE PROGETTO CALCIO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - SERRA RICCO 1971
SUPERBA CALCIO 2017 - VENTIMIGLIACALCIO
3ª Giornata (27 Set. 2025 - 10 Gen. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - BUSALLA CALCIO
OSPEDALETTI CALCIO - MULTEDO 1930
LEGINO 1910 - CERIALE PROGETTO CALCIO
SESTRESE BOR. 1919 - SERRA RICCO 1971
CAMPOMORONE S.OLCESE - VENTIMIGLIACALCIO
SUPERBA CALCIO 2017 - PRAESE 1945
FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
4ª Giornata (04 Ott. 2025 - 17 Gen. 2026)
CAMPOMORONE S.OLCESE - PRAESE 1945
FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
LEGINO 1910 - SERRA RICCO 1971
SUPERBA CALCIO 2017 - SESTRESE BOR. 1919
ARENZANO FOOTBALL CLUB - VENTIMIGLIACALCIO
MULTEDO 1930 - BUSALLA CALCIO
CERIALE PROGETTO CALCIO - OSPEDALETTI CALCIO
5ª Giornata (11 Ott. 2025 - 24 Gen. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - BUSALLA CALCIO
OSPEDALETTI CALCIO - MULTEDO 1930
CERIALE PROGETTO CALCIO - SESTRESE BOR. 1919
VENTIMIGLIACALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE
PRAESE 1945 - LEGINO 1910
FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
SERRA RICCO 1971 - SUPERBA CALCIO 2017
6ª Giornata (18 Ott. 2025 - 31 Gen. 2026)
BUSALLA CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE
PRAESE 1945 - FOOTBALL GENOVA CALCIO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - LEGINO 1910
SERRA RICCO 1971 - ARENZANO FOOTBALL CLUB
MULTEDO 1930 - CERIALE PROGETTO CALCIO
OSPEDALETTI CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017
SESTRESE BOR. 1919 - VENTIMIGLIACALCIO
7ª Giornata (25 Ott. 2025 - 07 Feb. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - OSPEDALETTI CALCIO
MULTEDO 1930 - CERIALE PROGETTO CALCIO
SESTRESE BOR. 1919 - SUPERBA CALCIO 2017
VENTIMIGLIACALCIO - LEGINO 1910
BUSALLA CALCIO - SERRA RICCO 1971
CAMPOMORONE S.OLCESE - PRAESE 1945
FOOTBALL GENOVA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
8ª Giornata (01 Nov. 2025 - 14 Feb. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - BUSALLA CALCIO
CAMPOMORONE S.OLCESE - PRAESE 1945
MOLASSANA BOERO A.S.D. - LEGINO 1910
SERRA RICCO 1971 - SESTRESE BOR. 1919
CERIALE PROGETTO CALCIO - SUPERBA CALCIO 2017
VENTIMIGLIACALCIO - OSPEDALETTI CALCIO
MULTEDO 1930 - FOOTBALL GENOVA CALCIO
9ª Giornata (08 Nov. 2025 - 21 Feb. 2026)
FOOTBALL GENOVA CALCIO - OSPEDALETTI CALCIO
MULTEDO 1930 - CERIALE PROGETTO CALCIO
SESTRESE BOR. 1919 - SUPERBA CALCIO 2017
VENTIMIGLIACALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
ARENZANO FOOTBALL CLUB - PRAESE 1945
LEGINO 1910 - BUSALLA CALCIO
SERRA RICCO 1971 - CAMPOMORONE S.OLCESE
10ª Giornata (15 Nov. 2025 - 28 Feb. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - MULTEDO 1930
BUSALLA CALCIO - VENTIMIGLIACALCIO
CAMPOMORONE S.OLCESE - MOLASSANA BOERO A.S.D.
PRAESE 1945 - FOOTBALL GENOVA CALCIO
LEGINO 1910 - SUPERBA CALCIO 2017
SERRA RICCO 1971 - OSPEDALETTI CALCIO
SESTRESE BOR. 1919 - CERIALE PROGETTO CALCIO
11ª Giornata (22 Nov. 2025 - 07 Mar. 2026)
FOOTBALL GENOVA CALCIO - CAMPOMORONE S.OLCESE
OSPEDALETTI CALCIO - SESTRESE BOR. 1919
MOLASSANA BOERO A.S.D. - SERRA RICCO 1971
MULTEDO 1930 - BUSALLA CALCIO
CERIALE PROGETTO CALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB
SUPERBA CALCIO 2017 - PRAESE 1945
VENTIMIGLIACALCIO - LEGINO 1910
12ª Giornata (29 Nov. 2025 - 14 Mar. 2026)
ARENZANO FOOTBALL CLUB - SUPERBA CALCIO 2017
BUSALLA CALCIO - FOOTBALL GENOVA CALCIO
CAMPOMORONE S.OLCESE - OSPEDALETTI CALCIO
PRAESE 1945 - SERRA RICCO 1971
LEGINO 1910 - MOLASSANA BOERO A.S.D.
CERIALE PROGETTO CALCIO - MULTEDO 1930
SESTRESE BOR. 1919 - VENTIMIGLIACALCIO
13ª Giornata (06 Dic. 2025 - 21 Mar. 2026)
FOOTBALL GENOVA CALCIO - LEGINO 1910
OSPEDALETTI CALCIO - CERIALE PROGETTO CALCIO
MOLASSANA BOERO A.S.D. - PRAESE 1945
MULTEDO 1930 - SESTRESE BOR. 1919
SERRA RICCO 1971 - CAMPOMORONE S.OLCESE
SUPERBA CALCIO 2017 - BUSALLA CALCIO
VENTIMIGLIACALCIO - ARENZANO FOOTBALL CLUB
IL CALENDARIO DEL GIRONE B
1ª Giornata (13 Set. 2025 - 13 Dic. 2025):
ATHLETIC CLUB ALBARO - ANGELO BAIARDO
CAPERANESE 2015 - CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
GOLFOPARADISOPROREC.C - VILLAGGIO CALCIO
LEVANTO CALCIO - FEZZANESE
PSM RAPALLO - SAMMARGHERITESE 1903
TARROS SARZANESE SRL - RIVASAMBA H.C.A.
2ª Giornata (20 Set. 2025 - 20 Dic. 2025):
ANGELO BAIARDO - CAPERANESE 2015
CANALETTO SEPOR - TARROS SARZANESE SRL
FEZZANESE - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - ATHLETIC CLUB ALBARO
RIVASAMBA H.C.A. - PSM RAPALLO
SAMMARGHERITESE 1903 - GOLFOPARADISOPROREC.C
VILLAGGIO CALCIO - LEVANTO CALCIO
3ª Giornata (27 Set. 2025 - 10 Gen. 2026):
ATHLETIC CLUB ALBARO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
CAPERANESE 2015 - GOLFOPARADISOPROREC.C
LEVANTO CALCIO - PSM RAPALLO
RIVASAMBA H.C.A. - CANALETTO SEPOR
TARROS SARZANESE SRL - ANGELO BAIARDO
FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
VILLAGGIO CALCIO - SAMMARGHERITESE 1903
4ª Giornata (04 Ott. 2025 - 17 Gen. 2026):
ANGELO BAIARDO - GOLFOPARADISOPROREC.C
CANALETTO SEPOR - LEVANTO CALCIO
CAPERANESE 2015 - ATHLETIC CLUB ALBARO
FEZZANESE - SAMMARGHERITESE 1903
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - PSM RAPALLO
TARROS SARZANESE SRL - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
VILLAGGIO CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.
5ª Giornata (11 Ott. 2025 - 24 Gen. 2026):
ATHLETIC CLUB ALBARO - CANALETTO SEPOR
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
GOLFOPARADISOPROREC.C - ANGELO BAIARDO
LEVANTO CALCIO - FEZZANESE
PSM RAPALLO - CAPERANESE 2015
RIVASAMBA H.C.A. - VILLAGGIO CALCIO
SAMMARGHERITESE 1903 - TARROS SARZANESE SRL
6ª Giornata (18 Ott. 2025 - 31 Gen. 2026):
ANGELO BAIARDO - ATHLETIC CLUB ALBARO
CANALETTO SEPOR - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
CAPERANESE 2015 - PSM RAPALLO
FEZZANESE - RIVASAMBA H.C.A.
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAMMARGHERITESE 1903
TARROS SARZANESE SRL - LEVANTO CALCIO
GOLFOPARADISOPROREC.C - VILLAGGIO CALCIO
7ª Giornata (25 Ott. 2025 - 07 Feb. 2026):
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CAPERANESE 2015
GOLFOPARADISOPROREC.C - CANALETTO SEPOR
LEVANTO CALCIO - TARROS SARZANESE SRL
PSM RAPALLO - ANGELO BAIARDO
RIVASAMBA H.C.A. - ATHLETIC CLUB ALBARO
SAMMARGHERITESE 1903 - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
VILLAGGIO CALCIO - FEZZANESE
8ª Giornata (01 Nov. 2025 - 14 Feb. 2026):
ANGELO BAIARDO - FEZZANESE
ATHLETIC CLUB ALBARO - GOLFOPARADISOPROREC.C
CANALETTO SEPOR - VILLAGGIO CALCIO
CAPERANESE 2015 - PSM RAPALLO
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - LEVANTO CALCIO
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - RIVASAMBA H.C.A.
TARROS SARZANESE SRL - SAMMARGHERITESE 1903
9ª Giornata (08 Nov. 2025 - 21 Feb. 2026):
FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
GOLFOPARADISOPROREC.C - CAPERANESE 2015
LEVANTO CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO
PSM RAPALLO - TARROS SARZANESE SRL
RIVASAMBA H.C.A. - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
SAMMARGHERITESE 1903 - CANALETTO SEPOR
VILLAGGIO CALCIO - ANGELO BAIARDO
10ª Giornata (15 Nov. 2025 - 28 Feb. 2026):
ANGELO BAIARDO - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
ATHLETIC CLUB ALBARO - VILLAGGIO CALCIO
CANALETTO SEPOR - PSM RAPALLO
CAPERANESE 2015 - GOLFOPARADISOPROREC.C
DON BOSCO SPEZIA CALCIO - FEZZANESE
LEVANTO CALCIO - RIVASAMBA H.C.A.
TARROS SARZANESE SRL - SAMMARGHERITESE 1903
11ª Giornata (22 Nov. 2025 - 07 Mar. 2026):
FEZZANESE - CANALETTO SEPOR
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - ANGELO BAIARDO
GOLFOPARADISOPROREC.C - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
PSM RAPALLO - ATHLETIC CLUB ALBARO
RIVASAMBA H.C.A. - LEVANTO CALCIO
SAMMARGHERITESE 1903 - CAPERANESE 2015
VILLAGGIO CALCIO - TARROS SARZANESE SRL
12ª Giornata (29 Nov. 2025 - 14 Mar. 2026):
ATHLETIC CLUB ALBARO - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
CANALETTO SEPOR - GOLFOPARADISOPROREC.C
CAPERANESE 2015 - LEVANTO CALCIO
TARROS SARZANESE SRL - RIVASAMBA H.C.A.
FEZZANESE - FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
VILLAGGIO CALCIO - PSM RAPALLO
SAMMARGHERITESE 1903 - ANGELO BAIARDO
13ª Giornata (06 Dic. 2025 - 21 Mar. 2026):
ANGELO BAIARDO - CANALETTO SEPOR
FEZZANESE - CAPERANESE 2015
FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - TARROS SARZANESE SRL
PSM RAPALLO - LEVANTO CALCIO
RIVASAMBA H.C.A. - GOLFOPARADISOPROREC.C
SAMMARGHERITESE 1903 - DON BOSCO SPEZIA CALCIO
VILLAGGIO CALCIO - ATHLETIC CLUB ALBARO