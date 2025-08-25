 / Calcio

Calciomercato, Vado. Tesseramento ultimato per Leroy Cecchinato, l'ex Spal è ufficialmente un giocatore rossoblu

Il nome di Leroy Cecchinato non è nuovo all'interno delle distinte estive del Vado.

L'attaccante esterno di fatto è sempre stato aggregato alla Prima Squadra di mister Roselli, ma a livello burocratico il via libera per il tesseramento è arrivato solo durante lo scorso fine settimana.

Esterno offensivo, nato nel 2007, arriva dalla SPAL. Con gli estensi, nello scorso campionato, ha debuttato in Serie C, collezionando 2 presenze tra i professionisti.

La scorsa stagione ha anche partecipato alla Viareggio Cup giocando con la selezione del Torino. 

Dopo il fallimento del sodalizio ferrarese, Cecchinato è stato tesserato dal Ravenna per poi essere girato in prestito al club del presidente Tarabotto-

